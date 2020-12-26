الشباب: تطبيق نظام الأكواد المعتمد من قبل اللجنة الطبية في الصالات المغلقة

أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة انه لا إلغاء للمسابقات المقامة في الصالات المغلقة، وأن الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل طبية اللجنة الأولمبية جاء بالتنسيق مع الوزارة، وضمن سلسلة التعميمات الهادفة الموجهة لكافة الهيئات الرياضية للوصول الى أقصى درجات الوقاية والامان في الملاعب، وعليه يتم :





• الالتزام بالقرارات الصادرة عن لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.





• الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المتضمنة بنظام الاكواد المعتمد من قبل اللجنة الطبية العليا بالوزارة الخاصة بإقامة مختلف الأنشطة والبطولات.





•إتاحة إقامة البطولات والمنافسات الرياضية وخاصة الدولية منها بالصالات المغلقة ، أخذا بعين الاعتبار ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاهتداء بالنظام الطبي والإجراءات والضوابط الاحترازية والتي تم الاتفاق علي العمل وفقًا لها ببطولة العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها في مصر يناير 2021 .





•ضرورة التزام جميع الهيئات الرياضية بتطبيق نظام صارم لعمل المسحات اللازمة لجميع المشاركين من لاعبين وإداريين وفنيين وجميع أعضاء المنظومة المشاركة ضمن فعاليات أية بطولة رياضية تقام بالصالات المغلقة.





•ضرورة اعتماد الإجراءات الاحترازية الخاصة البطولات من اللجنة الطبية العليا برئاسة الدكتور محمد سلطان بالتنسيق مع اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية المصرية واللجنة الأوليمبية، وذلك في ضوء الأكواد الصحية والدلائل الاسترشادية لوزارة الشباب والرياضة.