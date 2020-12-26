ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة طنطا يتابع أعمال التطوير بكلية الآداب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:23 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
Advertisements
احمد علي
أكد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص إدارة الجامعة تحت قيادة الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة على تطوير البنية التحتية للكليات والمنشآت، بهدف تقديم خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى أجراها اليوم لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمدرجات كلية الآداب بالجامعة ، والتى رافقه خلالها الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، والدكتور أحمد العربى وكيل الكلية لشئون الطلاب، ومهندسى الإدارة الهندسية بالجامعة.

وجه الدكتور عماد عتمان بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير فى المواعيد المحدد وفقًا للجدول الزمنى بكل دقة وطبقًا للمقاييس والمعايير الهندسية المتعارف عليها ، وتطوير المدرجات بأحدث التقنيات الحديثة ووسائل التعليم الإلكتروني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زيادة الطاقة الاستيعابية لجراحة التجميل والحروق بمستشفى جامعة طنطا الرئيسي

رئيس جامعة طنطا يتابع انتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكلية الهندسة

رئيس جامعة طنطا: الانتهاء من مشروع مبنى المدرجات بكلیة التربیة 2021

محافظ الغربية يكرم سبع وعتمان تقديرا لدورهما فى خدمة المجتمع

رئيس جامعة طنطا يفتتح معرضًا للفنون التشكيلية للطلاب

رئيس جامعة طنطا يتفقد الإنشاءات الجديدة بـ "كلية الهندسة"

ترشيحاتنا

زرقة الشفاه والوجه.. 5 علامات تكشف السلالة الجديدة لـ كورونا

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

قريبًا.. العلماء يتوصلون لدواء يمنع الإصابة بكورونا

القوات المسلحة تعلن عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

صن داونز لـ صدى البلد: لم يتم الاتفاق على ضم سيرينو للأهلي حتى الآن

ظلت تهاتفه 5 سنوات.. معجبة توقع فريد الأطراش في بئر من المتاعب

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020

يمنع وفاة 9 من 10 مصابين بكورونا.. تعرف على تفاصيل الحل السحري لمواجهة الفيروس

بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور