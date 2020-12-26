نائب رئيس جامعة طنطا يتابع أعمال التطوير بكلية الآداب

أكد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص إدارة الجامعة تحت قيادة الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة على تطوير البنية التحتية للكليات والمنشآت، بهدف تقديم خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة .





جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى أجراها اليوم لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمدرجات كلية الآداب بالجامعة ، والتى رافقه خلالها الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، والدكتور أحمد العربى وكيل الكلية لشئون الطلاب، ومهندسى الإدارة الهندسية بالجامعة.



