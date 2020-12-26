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رياضة

تقديرا لجهوده.. أحمد مجاهد يكرم رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:54 م
تكريم الإعلامي أشرف
تكريم الإعلامي أشرف محمود
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يسرى غازى
استقبل اليوم المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية لبحث أوجه التعاون بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة.

وحرص المهندس مجاهد في نهاية الاجتماع على إهداء درع اتحاد كرة القدم لأشرف محمود تقديرا لجهوده في إثراء الساحة الكروية من خلال الثقافة الرياضية. 

كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قرر الانتهاء من ملف تشكيل منتخبي الشباب والناشئين القادمين مواليد 2003 و2006 في أسرع وقت ممكن وذلك بعد قرار الفيفا بإلغاء كأس العالم للشباب مواليد 2001 الذي كان مقررا إقامته في أندونيسيا عام 2021 مع اسناد تنظيم كأس العالم للشباب مواليد 2003 لأندونيسيا أيضا عام 2023، كما أسند الفيفا تنظيم كأس العالم للناشئين مواليد 2006 عام 2023 لبيرو مع إلغاء كأس العالم للناشئين هناك العام المقبل.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في اجتماعها الأول برئاسة المهندس أحمد مجاهد يوم الثلاثاء الماضي تشكيل منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2003 و2006 وإرجاء اختيار اعضاء الجهازين الفنيين للفريقين للاجتماع المقبل بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.
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