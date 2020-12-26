بعد إصابتها بفيروس كورونا.. رسالة من تامر حبيب لـ يسرا

عبّر السيناريست تامر حبيب، عن حبه الشديد للفنانة يسرا، وذلك أثناء تواجده في مهرجان الجونة السينمائي الأخير، وحرص على توجيه رسالة لها.
قال تامر حبيب، من خلال كاميرا "صدى البلد": "كل الكلام اللي في الدنيا ميكفيش يسرا .. احلى حاجة خلقها ربنا انسانيًا وفنيًا وصاحبة جدعة جدًا وممثلة اكيد موهوبة ومحترمة وملتزمة .. اللي ميعرفش يسرا فايته كتير بجد".
يذكر أن الفنانة يسرا، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتخضع الآن للعزل المنزلي تحت إشراف الطبيب المختص.
وخضعت الفنانة يسرا لـ أنترفيو مع الدمية كارو، خلال لقائها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء أمس الجمعة.
كشفت يسرا عن تفاصيل أكثر المشاهد التي قامت بإعادتها خلال تمثيلها أكثر من مرة، قائلة : "في مشهد من فيلم الانس والجن ودخلت في نوبة ضحك مع الفنان عادل إمام أكثر من ساعة تقريبا، وكان المفروض الفنانة أمينة رزق منتظرة الدخول وفي الآخر شتمتنا وقالت واقفة برا بقالي خمس ساعات".