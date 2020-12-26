بعد إصابتها بفيروس كورونا.. رسالة من تامر حبيب لـ يسرا

عبّر السيناريست تامر حبيب، عن حبه الشديد للفنانة يسرا، وذلك أثناء تواجده في مهرجان الجونة السينمائي الأخير، وحرص على توجيه رسالة لها.





قال تامر حبيب، من خلال كاميرا "صدى البلد": "كل الكلام اللي في الدنيا ميكفيش يسرا .. احلى حاجة خلقها ربنا انسانيًا وفنيًا وصاحبة جدعة جدًا وممثلة اكيد موهوبة ومحترمة وملتزمة .. اللي ميعرفش يسرا فايته كتير بجد".





يذكر أن الفنانة يسرا، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتخضع الآن للعزل المنزلي تحت إشراف الطبيب المختص.



