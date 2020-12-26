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برلمان

حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه للمتنمرين على منتخب مصر للسيدات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:58 م
منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات
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أحمد أيمن
"هؤلاء الذين تنمروا كان يتوجب عليهم التفكير مرة واثنين وثلاثة قبل قول أي شيء عن هؤلاء البنات اللاتي يطمحن لتغيير شكل الكرة النسائية في مصر"، هكذا علق أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما، على واقعة التنمر الذي تعرضت له لاعباته.

وعلى الرغم من فوز منتخب السيدات على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية -أقيمت قبل يومين استعدادا للتصفيات الأفريقية- فإن ذلك لم يمنع العديد من رواد السوشيال ميديا من التنمر والتحرش الإلكتروني بالفتيات بدلا من تهنئتهن بهذا الفوز.

جدير بالذكر أن منتخب لبنان تم تجميعه منذ عامين وفاز ببطولة غرب آسيا وانتصر في مباريات كثيرة ولم يخسر أي مواجهة قبل ملاقاة مصر، بينما تم تجميع منتخب مصر منذ 45 يوما فقط.

ويواجه المتنمرون والمتحرشون بفتيات المنتخب عقوبتين كالآتي:

1. عقوبة التنمر

وفقا لقانون التنمر الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر الماضي، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من:

- استعراض قوة أو سيطرة للجاني باستغلال ضعف للمجني عليه.

- استغلال الجاني لصفات يعتقد أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

- تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه وإقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

2. عقوبة التحرش الإلكتروني

وتصل عقوبة التحرش عبر الإنترنت إلى الحبس لمدة تترواح بين 6 أشهر و5 سنوات، إضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصرى، طبقًا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات.

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