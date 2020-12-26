بالصدفة.. سيدة تلد بعد علمها بخبر حملها بنصف ساعة.. صور

تحضيرات الولادة تحتاج عادة من السيدات لاسابيع أو حتى اياما طويلا وتبدأ هذه التحضيرات منذ اللحظة الأولى التي تظهر فيها نتيجة إختبار الحمل، وتقوم السيدات بالبدء في الاستعداد لإستقبال مولود بالمنزل و شراء ملابس و ألعاب للأطفال و إعداد غرفة و خزانة خاصة بالمولود .





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن السيدة آلي اوبفير البالغة من العمر 26 عاما، فاجأت الجميع حينما عادت من المستشفى بعدما ظنت أنها مصابة بتقلصات ولكن في الواقع كانت تضع طفلها الأول.





وأشارت السيدة آلي أنها لم تكن تعلم أثناء ذهابها إلى المستشتفى أنها حامل وفوجئت حينما وصلت بقيام الأاطباء بتجهيز غرفة العمليات بعد خروج نتيجة تحليلها بنصف ساعة ، لتجد نفسها حاملا في الأيام الأخيرة وان التقلصات التي أصيب بها في معدتها كانت آلام الولادة .



