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محافظات

محافظ سوهاج يكرم 24 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:11 م
محافظ سوهاج يكرم
محافظ سوهاج يكرم حفظة القرآن بسوهاج
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أنغام الجنايني
كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 24 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، ومنحهم شهادات التقدير والجوائز، بحضور ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع جمعية "صحبة الخير". 

وهنأ "الفقي"، الطلاب الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيرا إلى أهمية التحلي بأخلاق القرآن الكريم والعمل به وأن تنعكس آدابه وتعليماته على سلوك الفرد والمجتمع.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الطلاب المكرمين منهم 8 طلاب بالمستوى الأول من حفظة القرآن الكريم كاملا من بينهم طالب من أوائل الجمهورية، و8 طلاب بالمستوى الثاني من حفظة 20 جزءا من بينهم طالبة على مستوى الجمهورية، و8 طلاب بالمستوى الثالث من حفظة 10 أجزاء.


تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، بجولة ميدانية بمدينة أخميم للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أداء الجهاز التنفيذى بالمركز، بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.

شملت جولة المحافظ تفقد شارع "حلمى الشريف" بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميل بالشارع والتى شملت أعمال الرصف بالاتجاهين بطول ١٥٠٠ متر، وعمل الأرصفة والبلدورات، والجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى دهان أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وتشجير الشارع، ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورصف الشوارع المتفرعة للحفاظ على ما تحقق من تطوير.

كما تفقد "الفقى" أيضا كورنيش أخميم للوقوف على خطة تطويره، وبحث تحقيق الاستفادة القصوى من الشارع واظهاره بالمظهر الحضارى اللائق كمتنفس لأهالى أخميم.
محافظ سوهاج يكرم 24 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم
محافظ سوهاج يكرم 24 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم
محافظ سوهاج يكرم 24 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم
محافظ سوهاج يكرم 24 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم
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