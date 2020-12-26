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ليس إجباريا حتى الآن.. رئيس قسم القلب بإيطاليا: غدا أول يوم لتوزيع لقاح كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال عماد الجابر، رئيس قسم جراحة القلب بإيطاليا، إن الوضع الوبائي في إيطاليا مثلما كان في آخر شهرين، معقبا: "هناك استقرار واضح وبدأ التحسن في الحالة الوبائية في البلاد، وذلك بعد الإغلاق".


وأضاف "الجابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم وصلت أول شحنة من اللقاحات إلى إيطاليا، وسيتم توزيعها على الفئات المحددة، معقبا: "الغد هو أول يوم لإعطاء اللقاحات في إيطاليا".


وأكد أن تحسن الوضع الوبائي في إيطاليا سيكون مع بداية شهر أبريل القادم، وذلك حتى يصل اللقاح إلى كل المواطنين، معقبا: "الحصول على اللقاح حتى الآن ليس إجباريا، ولكن مع مرور الوقت سيتم التشديد على ضرورة حصول الجميع على اللقاح".


ولفت إلى أن التزام الشعب الإيطالي بالحظر والإجراءات الاحترازية كان مقبولا، معقبا: "الجميع عاش هذا الوضع الوبائي وعليه الجميع بدأ في الالتزام".
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