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حوادث

ارتفاع وفيات مستشفى العبور إلى 8 أشخاص

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
ارتفع عدد ضحايا مستشفى العبور المحترق إلى 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

من جانبها نقلت أجهزة مديرية الصحة بالقليوبية بالتنسيق مع الإسعاف، ومديرية أمن القليوبية مرضى المستشفى إلى مستشفى السلام كونها الأقرب لمدينة العبور، كما أن الحالات المنقولة تحتاج إلى رعاية خاصة لإصابتها بفيروس كورونا.



ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسماء المصابين فى حادث اندلاع حريق بمستشفى الأمل بالعبور بمحافظة القليوبية.

والمصابون هم "عصام ف م" 67 سنة اختناق وحروق الساق الأيسر و"سيلة أ ف" 74 سنة حروق بنسبة 75% الجسم كله و"سعاد ا ا" 67 سنة  ضيق بالتنفس وحروق من الدرجة الأولى و"رامي ح م" 40 سنة اختناق و"عصام ا م" 58 سنة اختناق و"علي م م" اختناق و"علي ج ح" 51 سنة اختناق و"نبوية ا م" بالإضافة إلى شخصين آخرين.

من جانبه كشف مصدر بمديرية الصحة في القليوبية أن المستشفى خاص وتستقبل الحالات كافة ومنها كورونا وتتبع إدارة لعلاج الحر بالمديرية وليست مخصصة للعزل ضمن المستشفيات الرسمية الحكومية ويتم التفتيش عليها من قبل إدارة العبور الصحية وليست تابعة لجامعة عين شمس أو أي جهة حكومية.

وأمر المستشار أحمد رجب رئيس نيابة العبور بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بطلب التحريات في الحريق ومراجعة طفايات الحريق والأمن الصناعي داخل المستشفى وتكليف الإدارة الصحية وجهاز مدينة العبور بتشكيل لجنة لمعاينة الحريق وإعداد تقرير حول تراخيص المستشفى وتوافر الأمن الصناعي بها وندب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

وأشارت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا نشب في أحد الأجهزة الطبية داخل غرفة العناية المركزة ما أدى إلى اشتعال الحريق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى الأمل في العبور، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وإخلاء المرضي فيما تبين مصرع 7 أشخاص اختناقا وإصابة 10 آخرين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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