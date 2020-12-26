للكبار والصغار .. خطوات يجب اتباعها للحفاظ على صحة الرئة عند الإصابة بكورونا

بالنسبة للعديد من مرضى COVID-19 ، فإن التخلص من الفيروس هو نصف المعركة فقط، ولكن لا يزال الكثيرون يعانون من الآثار اللاحقة غير السارة أو الأضرار المهددة التي يسببها فيروس كورونا على الأعضاء الحيوية، وخاصة الرئتين.
من ضعف وظائف الرئة ، والالتهاب الرئوي COVID ، وتشبع الأكسجين وضيق التنفس ، والتليف الرئوي والضيق الرئوي المزمن - أحد أخطر الأضرار التي يسببها COVID-19 للرئتين، أولئك الذين يعانون من مشاكل تنفسية مزمنة وضعف المناعة يواجهون أيضًا شدة أعلى ومعدل وفيات.
حتى المرضى الصغار والأصحاء يبلغون عن مشاكل تتعلق بتدهور وظائف الرئة بعد الشفاء ، وبعضهم يحتاج أيضًا إلى أجهزة دعم الأكسجين والتهوية ، يمكن أن تجعلك مشاكل الجهاز التنفسي الحادة وتراجع الأداء المناعي عرضة لمشاكل أخرى أيضًا.
والعوامل البيئية ، مثل مستويات تلوث الهواء السيئة تزيد الأمور سوءًا أيضًا، لذلك نقدم لك قائمة بالتدابير الاحترازية التي يجب اتباعها لحماية صحة رئتيك بعد COVID-19:
يعد ضيق التنفس وانسداد تدفق الأكسجين من الأعراض الشائعة لشدة COVID ، حيث يبدأ COVID-19 في مهاجمة الرئتين.
غالبًا ما يُطلب من مرضى COVID ممارسة تمارين بسيطة للتنفس العميق ووضعيات تأملية يمكن أن تساعدهم على التنفس بشكل أفضل وتحسين تدفق الدم إلى ممرات الرئة والصدر.
التنفس الحجابي ، حركات التنفس العميقة تعزز الشهيق العميق وحركة العضلات في الرئتين والصدر، ويمكن أن يساعد التنفس العميق أثناء الاستلقاء على المعدة أيضًا في زيادة تدفق الأكسجين، ويمكن للمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس وتقلب مستويات الأكسجين أيضًا ممارسة الرياضة باستخدام مقياس التنفس ، والذي يعزز أيضًا صحة الرئة.
والنظام الغذائي الغني بالفيتامينات والمعادن يعزز المناعة وهناك بعض الأطعمة التي تقضي على السموم وتساعدك على التنفس بشكل أسهل أيضًا. يمكن أن تكون طريقة سهلة لإدارة وتعزيز صحة الرئة في المنزل.
بينما كقاعدة عامة ، يجب على المرء تجنب استهلاك فائض من الأطعمة المصنعة والمكررة ، والمنتجات الموسمية مثل البنجر والشاي الأخضر والتوت والطماطم والمكسرات والبذور تعزز قدرة الرئة. Jaggery ، يجب أن تكون الأطعمة الحمضية بوفرة أيضًا.
يعتبر الثوم والكركم من الأطعمة القوية الغنية بمضادات الأكسدة التي يقال أن لها خصائص مضادة للفيروسات، وتأكد من تناول الكثير من الأطعمة الغنية بأوميغا 3 ، والتي تساعد بشكل خاص في السيطرة على الالتهاب في الرئتين وتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.
كما يوصي الخبراء أيضًا الأشخاص باتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية وتخطي الأنظمة الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن والتي قد تحرمك من العناصر الغذائية اللازمة لفترة ما بعد التعافي.