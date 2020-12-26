للكبار والصغار .. خطوات يجب اتباعها للحفاظ على صحة الرئة عند الإصابة بكورونا

يزال الكثيرون يعانون من الآثار اللاحقة غير السارة أو الأضرار المهددة التي يسببها فيروس كورونا على الأعضاء الحيوية، وخاصة الرئتين.

من ضعف وظائف الرئة ، والالتهاب الرئوي COVID ، وتشبع الأكسجين وضيق التنفس ، والتليف الرئوي والضيق الرئوي المزمن - أحد أخطر الأضرار التي يسببها COVID-19 للرئتين، أولئك الذين يعانون من مشاكل تنفسية مزمنة وضعف المناعة يواجهون أيضًا شدة أعلى ومعدل وفيات.

والعوامل البيئية ، مثل مستويات تلوث الهواء السيئة تزيد الأمور سوءًا أيضًا،

حتى المرضى الصغار والأصحاء يبلغون عن مشاكل تتعلق بتدهور وظائف الرئة بعد الشفاء ، وبعضهم يحتاج أيضًا إلى أجهزة دعم الأكسجين والتهوية ، يمكن أن تجعلك مشاكل الجهاز التنفسي الحادة وتراجع الأداء المناعي عرضة لمشاكل أخرى أيضًا.

حتى المرضى الصغار والأصحاء يبلغون عن مشاكل تتعلق بتدهور وظائف الرئة بعد الشفاء ، وبعضهم يحتاج أيضًا إلى أجهزة دعم الأكسجين والتهوية ، يمكن أن تجعلك مشاكل الجهاز التنفسي الحادة وتراجع الأداء المناعي عرضة لمشاكل أخرى أيضًا.

يعد ضيق التنفس وانسداد تدفق الأكسجين من الأعراض الشائعة لشدة COVID ، حيث يبدأ COVID-19 في مهاجمة الرئتين.





غالبًا ما يُطلب من مرضى COVID ممارسة تمارين بسيطة للتنفس العميق ووضعيات تأملية يمكن أن تساعدهم على التنفس بشكل أفضل وتحسين تدفق الدم إلى ممرات الرئة والصدر.





التنفس الحجابي ، حركات التنفس العميقة تعزز الشهيق العميق وحركة العضلات في الرئتين والصدر، ويمكن أن يساعد التنفس العميق أثناء الاستلقاء على المعدة أيضًا في زيادة تدفق الأكسجين، و يمكن للمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس وتقلب مستويات الأكسجين أيضًا ممارسة الرياضة باستخدام مقياس التنفس ، والذي يعزز أيضًا صحة الرئة.



