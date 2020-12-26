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محافظات

نائب محافظ سوهاج يلتقي أعضاء مبادرة "شباب يدير شباب"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، مع مجموعة من شباب مبادرة " شباب يدير شباب YLY" ، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تحرص المحافظة على عقدها مع الشباب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات المحافظ للاهتمام بالشباب ودعمهم والاستماع إلى آرائهم والاستفادة بأفكارهم .

ورحب "القاضي" بالمجموعة الجديدة من شباب المبادرة، مؤكدا على دعم الوزير المحافظ لهم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم ورش عمل للشباب بالمحافظة للاستفادة من أفكارهم، كما سيتم تعريفهم بالمشروعات الجارية على أرض المحافظة، من خلال زيارات ميدانية لتلك المشروعات لتعزيز روح الانتماء لدي الشباب، معربا عن تقديره لوزارة الشباب وإطلاقها المبادرة لتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية للشباب وتحفيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم .

واستمع نائب المحافظ لشباب المبادرة ومقترحاتهم حول نشر الأنشطة الثقافية في المحافظة، وتنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى الإقليمية منها والمحلية، ونشر الوعي الثقافي بنطاق المحافظة.


وكان قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتكريم 24 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، ومنحهم شهادات التقدير والجوائز، بحضور ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع جمعية " صحبة الخير" . 

وهنأ " الفقي " الطلاب الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيرا إلى أهمية التحلي بأخلاق القرآن الكريم والعمل به وأن تنعكس آدابه وتعليماته على سلوك الفرد والمجتمع .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الطلاب المكرمين منهم 8 طلاب بالمستوى الأول من حفظة القرآن الكريم كاملا من بينهم طالب من أوائل الجمهورية، و 8 طلاب بالمستوى الثاني من حفظة 20 جزء من بينهم طالبة على مستوى الجمهورية، و8 طلاب بالمستوى الثالث من حفظة 10 أجزاء.
نائب محافظ سوهاج يلتقي أعضاء مبادرة "شباب يدير شباب"
نائب محافظ سوهاج يلتقي أعضاء مبادرة "شباب يدير شباب"
نائب محافظ سوهاج يلتقي أعضاء مبادرة "شباب يدير شباب"
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