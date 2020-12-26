نائب محافظ سوهاج يلتقي أعضاء مبادرة "شباب يدير شباب"

التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ، مع مجموعة من شباب مبادرة " شباب يدير شباب YLY" ، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تحرص المحافظة على عقدها مع الشباب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات المحافظ للاهتمام بالشباب ودعمهم والاستماع إلى آرائهم والاستفادة بأفكارهم .





ورحب "القاضي" بالمجموعة الجديدة من شباب المبادرة، مؤكدا على دعم الوزير المحافظ لهم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم ورش عمل للشباب بالمحافظة للاستفادة من أفكارهم، كما سيتم تعريفهم بالمشروعات الجارية على أرض المحافظة، من خلال زيارات ميدانية لتلك المشروعات لتعزيز روح الانتماء لدي الشباب، معربا عن تقديره لوزارة الشباب وإطلاقها المبادرة لتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية للشباب وتحفيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم .





واستمع نائب المحافظ لشباب المبادرة ومقترحاتهم حول نشر الأنشطة الثقافية في المحافظة، وتنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى الإقليمية منها والمحلية، ونشر الوعي الثقافي بنطاق المحافظة.



