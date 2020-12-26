عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب: سنعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن النجاح ليس فى دخولك البرلمان بل بالقيام بالدور الحقيقى والعمل بالقرب من الشارع من خلال التشريع و الرقابة وكيف تساهم فى عمل المجلس التشريعى والرقابى لمحاربة الفساد.
وقال درويش في تصريحات صحفية على حفل الاستقبال لاستخراج كارنيه العضوية اليوم السبت، لا يوجد انسان طبيعى فى الأجهزة التنفيذية لديه مصلحة من الفساد ولذلك جميعا سنضع أيادينا متحدة لمواجهك الفساد سواء كان مادى أو إدارى.
وقال انهم فى التنسيقية يعملون على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعديلات تشريعية سيعلن عن ملامحها فى وقت قريب، بالإضافة إلى إيمانهم بضرورك الوقوف خلف الدولة المصرية فى التحديات الخارجية التى تواجهنا بين حين و أخر.