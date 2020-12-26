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برلمان

عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب: سنعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:19 م
النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش
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ماجدة بدوي
أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن النجاح ليس فى دخولك البرلمان بل بالقيام بالدور الحقيقى والعمل بالقرب من الشارع من خلال التشريع و الرقابة وكيف تساهم فى عمل المجلس التشريعى والرقابى لمحاربة الفساد.

وقال درويش في تصريحات صحفية على حفل الاستقبال لاستخراج كارنيه العضوية اليوم السبت، لا يوجد انسان طبيعى فى الأجهزة التنفيذية لديه مصلحة من الفساد ولذلك جميعا سنضع أيادينا متحدة لمواجهك الفساد سواء كان مادى أو إدارى.

وقال انهم فى التنسيقية يعملون على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعديلات تشريعية سيعلن عن ملامحها فى وقت قريب، بالإضافة إلى إيمانهم بضرورك الوقوف خلف الدولة المصرية فى التحديات الخارجية التى تواجهنا بين حين و أخر.
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