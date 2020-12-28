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محافظات

صاحب محل هدايا الكريسماس بسوهاج: "كورونا ضيقتها على الناس وإحنا مش هنكمل عليهم"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
هدايا الكريسماس
هدايا الكريسماس
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أنغام الجنايني
فرض انتشار فيروس كورونا المُستجد مشاكل على المواطنين، حيث جعل بعض الشركات والمصانع تضطر إلى خفض الأيدي العاملة؛ للحد من الزحام داخل مقر العمل؛ خشية الإصابة بعدوى الفيروس ما جعل نسبة البطالة تزداد هذا العام، وتدني دخل الأسر متوسطة الدخل والفقيرة.

كل ذلك من المؤكد أن يؤثر على احتفال الأقباط بعيد الكريسماس هذا العام ليس فقط بالاحتفالات الدينية بالكنائس بل أيضًا في شراء الهدايا وأشجار الكريسماس المُزينة والأنوار والألوان المُبهجة.

"كورونا ضيقتها على الناس وخلت حالهم كرب واحنا مش هنيجي عليهم زيادة عن كده"، بهذه الكلمات بدأ مينا ميخائيل، أحد أصحاب المحلات المُتخصصة في بيع اكسسوارات المنازل والهدايا والأشجار الزينة، بمدينة ناصر بمحافظة سوهاج، حديثه مع "صدى البلد"، موضحًا أن كورونا جعلتهم هذا العام يعرضون أشياء أرخص من الأعوام الماضية حتى يستطع المواطن السوهاجي شراءها.

وأضاف أن الأسعار هذا العام لا تختلف كثيرًا عما قبله ولكن هناك تنازل عن جزء من نسبة أرباح المحل من بيع الهدايا وأشجار الكريسماس، وذلك تماشيًا مع الوضع الراهن من تدني الحالة الميعيشة بالمحافظة إثر تفشي الوباء العالمي الجديد.

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وأوضح "ميخائيل" أن أسعار أشجار الكريسماس تختلف بحسب الأحجام والزينة فهي تختلف في الحجم، حيث تبدأ من ١ متر إلى ٢٤٠ سم، ويتراوح سعرها بين ٢٥٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه، وذلك بالنسبة إلى الأشجار المُزينة بأشرطة الليد.

واختتم حديثه موضحًا:"اعتدنا على تجهيز المحل بالأشجار لبيعها قبل نهاية العام باسبوعين ولكن نظرًا للظروف الراهنة في أحوال البلاد جهزناه منذ يومين فقط".
صاحب محل هدايا الكريسماس بسوهاج: "كورونا ضيقتها على الناس وإحنا مش هنكمل عليهم"
صاحب محل هدايا الكريسماس بسوهاج: "كورونا ضيقتها على الناس وإحنا مش هنكمل عليهم"
صاحب محل هدايا الكريسماس بسوهاج: "كورونا ضيقتها على الناس وإحنا مش هنكمل عليهم"
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