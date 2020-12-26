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حوادث

وفاة تلميذة إثر سقوطها من الطابق السادس بمنزلها في طنطا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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احمد علي
لقت تلميذة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بمنطقة شارع النادي بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية.


تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم ثان طنطا، بوصول "آيتن . ع. ا"، 12 عاما، تلميذ في الصف الثاني الإعدادي، مقيمة بشارع النادي، التابع لدائرة القسم، إلى مستشفى طنطا مصابا بكسور وكدمات في مختلف أنحاء جسده ونزيف في المخ ولفظت أنفاسها في الحال.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيام المجني عليها بالتواجد في شرفة البلكونة اختل توازنها وسقطت أرضا، مما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها، وأثبتت التحريات، إنه لا توجد شبهة جنائية بالحادث. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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