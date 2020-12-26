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برلمان

الخاص بالمساكن القديمة.. برلمانية تطالب بحوار مجتمعي حول قانون المالك والمستأجر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:19 م
النائبة نشوى الشريف
النائبة نشوى الشريف
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فريدة محمد
أكدت  النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، إن لديها  العديد من الملفات التى تتمنى ان يتم إنجازها وخروجها الى النور، خلال برلمان 2021 من الفصل التشريعى الثانى، ومنه على سبيل المثال لا الحصر، الملفات الخاصة بالمرأة، والشباب، وهناك الملف الاكبر الخاص بالعمال لكونها عضوًا بإتحاد عمال مصر والنقابة العامة للبترول.

ولفتت "الشريف" خلال حفل الاستقبال الذى تقيمة الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى لاستخراج كارنيهات العضوية، إلى أنه يوجد لديها رؤية جديدة  حول العمالة غير المنتظمة، سوف تترتب عليها وجود مظلة آمنة لهم على كافة المستويات، وكذلك المرأة المعيلة. 

واضافت أن لديها طموح كبير بعمل ملتقيات توظيفية للشباب من الجنسين مع كبرى الشركات، كما إن هناك مبادرة أخرى سأقوم بها مع الشباب  للتعايش من النائب كى يعرف الشباب ما هو دور النائب.

واوضحت أنه من المؤكد وجود مواجهة بينها وبين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فى ضوء المشاكل والازمات التى تواجة مستشفيات وزارة الصحة خاصة بدائرتى بمحافظة الجيزة.

ودعت " الشريف " لحوار مجتمعى داخل اللجنة المختصة لمناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر و الخاص بالمساكن القديمة  حتى يصدر قانونًا متوازنًا خاصة فى زيادة القيمة الايجارية وإنصاف المالك.
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