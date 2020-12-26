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أصل الحكاية

وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:45 م
مشاهير ماتوا بكورونا
مشاهير ماتوا بكورونا
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رشا عوني
على مدار العام الماضي، لم يفرق فيروس كورونا بين كبير أو صغير، منذ بداية جائحة كوفيد 19 والتي بدأت تحديدًا في أوائل 2020 ، وتفشى الفيروس بشكل سريع في جميع دول العالم بعد ظهوره في الصين لأول مرة، وتوالت الإصابات والوفيات، وبعد توصل العديد من العدول لـ لقاحات كورونا، عادت ذروة الفيروس التاجي للتفشي من جديد خلال الأيام الماضية في جميع أنحاء العالم. 

وفيات كورونا خلال العام الماضي أذهلت الجميع بسبب تسارع الوتيرة ، وشهد عام 2020 الذي يوشك على لانتهاء العديد من وفيات كورونا ، بين المشاهير والنجوم حول العالم . 

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، كان اخر من رحلوا أمس حيث توفي داخل إحدى المستشفيات الخاصة متأثرًا بإصابته بكورونا . 

كما توفي منذ يومين المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك، متأثرًا بالاصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

النجمة رجاء الجداوي عانت أيام طويلة من فيروس كورونا وخضعت للعناية المركزة وساءت حالتها كثيرًا على مدار 43 يوم، حتى توفيت بسبب كورونا في يوليو الماضي عن عمر 83 سنة ، حيث لم تتحمل مضاعفات كوفيد 19 خاصة مع كبر سنها . 

عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق عانى أيضا في رحلة طويلة مع فيروس كورونا، انتهت بوفاته في سبتمبر الماضي .

ومن بين النجوم الذين رحلوا بسبب "كوفيد 19"، المخرج السينمائي الصيني تشانج كاي، والذي رحل في 14 فبراير الماضي، لاحقا بوالديه بعد وفاتهما بالمرض نفسه. 

كما رحلت الفنانة الإيطالية، لوسيا بوسي، إثر تدهور حالتها الصحية، نتيجة الإصابة بالفيروس المستجد، في 25 مارس الماضي، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا.

و رحل رئيس نادي مارسليا، السنغالي بابا ضيوف أواخر مارس الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ 68 عامًا. 

كما توفي الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان بكورونا، ولكنه كان يبلغ من العمر94 عام، فلم يتحمل مضاعفات الفيروس .

وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020
وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020
وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020
وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020
وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020
وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020
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