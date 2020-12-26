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فن

أبرزهم أمير كرارة.. تعرف على قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أعلن عدد كبير من الفنانين خلال الأيام القليلة الماضية عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع قدوم الموجة الثانية من الفيروس حول أنحاء العالم، ونستعرض لكم قائمة للفنانين المصابين من خلال التقرير التالي:

أمير كرارة
أعلن النجم أمير كرارة عن إصابته بفيروس كورونا من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

وكتب أمير:" عملت مسحة تاني انهارده وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله ..ادعولي بالشفا".

أبو
أعلن المطرب «أبو» علي  إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

واعتذار أبو عن احياء حفلة برأس السنة وكتب: «إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة».

وكان من المقرر أن يحيي «أبو»، حفلا مساء أمس في أحد المولات الكبرى، ولكن ظروف مرضة اضطرته لإلغاء الحفل.

إيناس الدغيدي
تعرضت المخرجة إيناس الدغيدي للإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو ما تم الإعلان عنه أمس الجمعة. 

وكشفت إيناس الدغيدي حالتها في تصريح لصدي البلد قائلة: أنا حاليا بحالة جيدة وفي مرحلة التعافي من كورونا المستجد واتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وادعو جمهوري بالدعاء لي ويا رب تكون سنة سعيدة على مصر والأمة العربية. 

جمال العدل:
أعلن المنتج جمال العدل، خلال الساعات القليلة الماضة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان جمال العدل قد عقد مؤخرًا اجتماعًا بصحبة كل من الدكتور مدحت العدل والفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للاطمئنان على نادي الزمالك في ظل الظروف التي تعرض لها مؤخرا .

يسرا 
تعرضت الفنانة يسرا للإصابة فيروس كورونا المستجد حيث اجرت مسحة اثناء تصوير عملها الجديد وكانت نتيجتها ايجابية مما دفعها الى الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالعزل المنزلي والمتبعة من قبل وزارة الصحة. 

كريم فهمي
كما أعلن الفنان كريم فهمى انضمامه للقائمة اليوم بعدما أصيب بفيروس كورونا وكتب عبر حسابه على انستجرام : " الحمد لله إيجابي كورونا " وهو ما دعا العديد من الفنانين لدعمه. 

هشام جمال 
كما أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا قبل 5 أيام. 

ونشر هشام جمال صورة له عبر انستجرام، أعلن من خلالها إصابته بكورونا، قائلا: «جالي كورونا من حوالي ٥ أيام، والنهرده كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف ٣ اللي اتأجلت بالصدفة الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجي في اخر أيام بروفات.. ربنا اللي عارف انا كنت خايف قد ايه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا..لو الحفله كانت اتعملت في معادها كان زماني انا اللي عديتهم فالحمد لله .. ودعواتكم عشان الاعراض عندي مش لطيفه».

وائل الإبراشي 
تم إعلان إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد، وقال الإعلامي ،"لا أتعامل بانهيار نفسي وأتعامل بإيجابية.. وكورونا تبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. ومتواجد في المنزل وأتبع البروتوكول العلاجي".

دينا عبد الكريم 
كتبت الإعلامية دينا عبد الكريم، تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنا اتشخصت إيجابى كورونا من السبت اللى فات وكنت مخالطة من قبلها بأسبوع لكن ما ظهرش عليا أعراض.. كتر خيرها البنوتة الحلوة اللى انا اتعديت منها لأنها قالتلى لما اكتشفت بالصدفة برضه اثناء تحليل للسفر".
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