أبرزهم أمير كرارة.. تعرف على قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا

يسرا

تعرضت الفنانة يسرا للإصابة فيروس كورونا المستجد حيث اجرت مسحة اثناء تصوير عملها الجديد وكانت نتيجتها ايجابية مما دفعها الى الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالعزل المنزلي والمتبعة من قبل وزارة الصحة.





كريم فهمي

كما أعلن الفنان كريم فهمى انضمامه للقائمة اليوم بعدما أصيب بفيروس كورونا وكتب عبر حسابه على انستجرام : " الحمد لله إيجابي كورونا " وهو ما دعا العديد من الفنانين لدعمه.





هشام جمال

كما أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا قبل 5 أيام.





ونشر هشام جمال صورة له عبر انستجرام، أعلن من خلالها إصابته بكورونا، قائلا: «جالي كورونا من حوالي ٥ أيام، والنهرده كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف ٣ اللي اتأجلت بالصدفة الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجي في اخر أيام بروفات.. ربنا اللي عارف انا كنت خايف قد ايه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا..لو الحفله كانت اتعملت في معادها كان زماني انا اللي عديتهم فالحمد لله .. ودعواتكم عشان الاعراض عندي مش لطيفه».



