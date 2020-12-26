أبرزهم أمير كرارة.. تعرف على قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا

أعلن عدد كبير من الفنانين خلال الأيام القليلة الماضية عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع قدوم الموجة الثانية من الفيروس حول أنحاء العالم، ونستعرض لكم قائمة للفنانين المصابين من خلال التقرير التالي:
أمير كرارة
أعلن النجم أمير كرارة عن إصابته بفيروس كورونا من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".
وكتب أمير:" عملت مسحة تاني انهارده وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله ..ادعولي بالشفا".
أبو
أعلن المطرب «أبو» علي إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
واعتذار أبو عن احياء حفلة برأس السنة وكتب: «إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة».
وكان من المقرر أن يحيي «أبو»، حفلا مساء أمس في أحد المولات الكبرى، ولكن ظروف مرضة اضطرته لإلغاء الحفل.
إيناس الدغيدي
تعرضت المخرجة إيناس الدغيدي للإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو ما تم الإعلان عنه أمس الجمعة.
وكشفت إيناس الدغيدي حالتها في تصريح لصدي البلد قائلة: أنا حاليا بحالة جيدة وفي مرحلة التعافي من كورونا المستجد واتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وادعو جمهوري بالدعاء لي ويا رب تكون سنة سعيدة على مصر والأمة العربية.