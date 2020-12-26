من الإستديو.. شاهد| أحدث ظهور لعصام الحضرى

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر، صورا جديدة له من الاستديو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى :

- الحضري حبيب الكل

- ربنا يخليك لينا وميحرمناش منك ابدا يارب يا احلا حارس فى مصر

- السد يا العالي

وكشف مصدر مسؤول في نادي النجم الساحلي التونسي، عن الخطوة الأخيرة التي تفصل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن تولي تدريب حراس الفريق.









وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لصدى البلد: "عصام الحضري كان لديه مشاكل أسرية منعته من السفر لتونس من أجل توقيع العقود كمدرب للحراس".









وتابع المصدر: "اللاعب أنهى كافة الاتفاقات المالية الخاصة به، حيث سيتولى تدريب حراس الفريق الأول، وتدريب حراس فريق الشباب الأقل من 18 عاما".









وأضاف: "الخطوة الأخيرة التي تفصله عن تدريب الفريق هي توقيع العقود وسيوقع عليها عند وصول بعثة الفريق إلى مصر يوم 20 ديسمبر من الشهر الجاري لملاقاة فريق المقاولون العرب بالكونفيدرالية".







