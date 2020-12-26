الصيني يعمل بطريقة آمنة.. أستاذ ميكروبيولوجي: جميع لقاحات كورونا تعمل بشكل قوي جدا على تحورات الفيروس

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الميكروبيولوجي، مدير المعامل البحثية في "جامعة زويل"، إن الفيروسات تنشط في فترات الرطوبة ودرجات الحرارة المنخفضة، ولذلك المناخ السائد في العالم كله تلك الفترة هو الأكثر جذبا وتهيئة للفيروسات المختلفة، ويساعد هذا المناخ على استمرار وانتشار الفيروسات وبقائها فترات طويلة.





وأضاف الدكتور أيمن الشبيني، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن اللقاحات الموجودة حاليا لها طريقة عمل مختلفة وفقًا لطريقة تصميمها، لافتا إلى أن اللقاح الصيني على سبيل المثال يعمل على الفيروس غير الناشط، ويعمل على توليد جهاز المناعة الأجسام المضادة للفيروس، فهو يعتمد على طريقة تقليدية آمنة تم استخدامها بشكل كبير في إنتاج الكثير من اللقاحات في العهد الماضي.





وأوضح أن لقاحي "فايزر" و"موديرنا" هما من اللقاحات التي تعتمد على تكنولوجيا جديدة يتم استخدامها لأول مرة، وهو عن طريق استخدام جزء من المادة الوراثية للفيروس نفسه، والتي تحث جهاز المناعة عند أخذها على توليد بروتينات أجسام مضادة لمقاومة الفيروس.





وأكد أن هناك تكنولوجيا أخرى تعتمد على بروتينات معينة موجود في الفيروس، يتم حقن الشخص العافي السليم بها لتوليد أجسام مناعية تحد من انتشار الفيروس، منوها بأن كل هذه اللقاحات تعمل على توليد جهاز المناعة الأجسام المضادة للفيروس.





وطمأن المواطنين بأن كل اللقاحات المتاحة حاليا تعمل بشكل قوي جدا على التحورات الموجودة في الفيروس؛ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، معقبا "مفيش خوف"، مجيبا عن سؤال "هل من الممكن إصابة شخص بفيروس كورونا بعد أخذه الجرعة الأولى من اللقاح""، بأنه من الممكن حدوث هذه الحالة ولكن هذا لا يثبت عدم فاعلية اللقاح، مفسرا ذلك بأن اللقاح لم يطور من نفسه في تلك الفترة داخل الجسم.



