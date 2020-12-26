العاصفة بيلا تحول شوارع بريطانيا إلى أنهار.. صور

يأبى عام 2020 أن يمر أسبوعه الاخير في صمت دون أحداث، فإلى جانب انتشار فيروس كورونا بسلالة جديدة في بريطانيا حلت عليهم مصيبة جديدة وأغرق الفيضان الشوارع.





وتسببت الفيضانات التي أغرقت مساحات واسعة من البلاد في إحداث الفوضى في أجزاء من إنجلترا يوم عيد الميلاد ، مما أجبر السكان على إخلاء منازلهم قبل تدهور الأحوال الجوية مع وصول العاصفة بيلا في وقت لاحق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





فيما حثت الشرطة أكثر من 1300 من السكان الذين يعيشون بالقرب من النهر على مغادرة منازلهم بينما تزداد مياه الفيضانات في الارتفاع، واجتاحت الطرق والحقول وأجزاء من مدينة بيدفورد.





أصدرت وكالة البيئة تحذيرات من فيضانات شديدة لمنطقة "بيدفورد" ولا تزال مياه الفيضانات تغمر أجزاء كبيرة من "بيدفورد بورو" و"سانت آيفز" في "كامبريدجشير " مع مخاوف من أن تجلب العاصفة بيلا طقسًا أكثر قسوة.





فيما فرض على الطرق السريعة في إنجلترا قيودًا وتحديدًا على جسر سيفيرن تحسبًا للرياح القوية، وقالت وكالة البيئة إن هطول أمطار غزيرة عبر مستجمعات المياه في Great Ouse ومن المتوقع حدوث المزيد ، مما تسبب في اضطراب كبير في البلاد.





وفي الوقت نفسه ، تم إصدار تحذير أصفر من الرياح في جميع أنحاء إنجلترا وويلز وكذلك أقصى جنوب اسكتلندا وسيصبح ساريًا من الساعة 3 مساءً.



