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اقتصاد

أشرف على «أهلا رمضان» و«أهلا مدارس».. من هو أيمن حسام الدين رئيس حماية المستهلك الجديد؟

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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محمد صبيح
يعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، بعد صدور قرار تعيينه من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات. 

أيمن حسام الدين، شغل منصب قائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلفًا للدكتور أحمد سمير الذي شغل منصب قائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلفًا لرئيس الجهاز السابق اللواء راضي عبد المعطي.

كما شغل حسام الدين، منصب مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.

وقام أيمن حسام الدين، بإعداد استراتيجية لإحكام الرقابة على الأسواق فيما يتعلق بالسلع الغذائية وغير الغذائية، وأُسندت إليه العديد من الملفات.

كما قام بالإشراف على المبادرات التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، فيما يتعلق بمعارض تخفيضات السلع "معرض أهلا رمضان - أهلا مدارس"؛ من أجل توفير وطرح منتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكان الدكتور مصطفى مدبوُلى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعيين أيمن حسام الدين، رئيسًا لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك؛ بعدما تولى القائم بأعمال رئيس الجهاز لعدة أشهر، فى إطار توجهات الدولة لتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

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