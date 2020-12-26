قافلة طبية بحي المحروسة للأسر الأكثر احتياجا.. غدا

فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تطلق غدًا وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة القاهرة قافلة طبية للكشف المجانى بالمحروسة بحى السلام.



