الصحة ومحافظة القاهرة تطلقان قافلة طبية غدا لأهالي المحروسة بالسلام

تطلق غدًا وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة القاهرة قافلة طبية للكشف المجانى بالمحروسة بحى السلام، فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وتضم القافلة التى تستمر يومي 27 ، و28 ديسمبر جميع التخصصات الطبية كالاطفال والباطنة والنساء والتوليد والانف والاذن والحنجرة والعظام والمسالك البولية والجلدية والجراحة والأسنان والقلب والرمد.



