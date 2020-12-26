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برلمان

برلماني: البرلمان الأوروبي أغمض عينيه عن فساد أردوغان وانتهاكاته

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:50 م
أردوغان
أردوغان
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أحمد أيمن

استنكر الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، تعمد البرلمان الأوروبي والمتحدثين باسم حقوق الإنسان في العالم، الصمت عن فساد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانتهاكاته لحقوق الإنسان في السجون التركية وغيرها من الملفات التي أضرت بالشعب التركي هناك.

وقال الهضيبي في بيان له، إن البرلمان الأوروبي تعمد أن يغمض عينيه عن فساد "أردوغان" ونظامه وانتهاكه الصارخ والواضح لحقوق الإنسان، خاصة في السجون التركية، بحسب ما تردد عن لسان حزبي "الشعب الجمهوري والسعادة" عن تعرض المسجونين لانتهاكات عنيفة من قبل النظام في السجون هناك.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تركيا تتصدر قوائم انتهاك حقوق الإنسان بأفعال إجرامية عنيفة، تصل إلى حد التفتيش العاري وتعذيب الطلاب وإجبار الطالبات على خلع ملابسهن أمام المسؤولين في السجون، وهو ما يُعد أفعالًا مهينة في حق البشرية تستوجب التحرك الدولي لوقفها، لكن البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية المدفوعة للهجوم على مصر تغفل تمامًا وعن عمد ممارسات وأفعال النظام التركي.

وأبدى رفضه الشديد التربص بمصر لصالح أهداف وغايات خبيثة، والإصرار على تجاهل الممارسات الطائشة من قبل النظام التركي، والذي امتد إلى حد تقويض قدرة المجتمع المدني والقضاء ووسائل الإعلام على أداء مهامهم في الانتخابات التركية .
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