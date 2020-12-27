أول فاشون شو لأصحاب القدرات الخاصة في مصر.. فيديو

عرض برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، تقريرا عن "اطلاق مجموعة الشتاء لاول مصممة براند ملابس مصري ضم قصار القامة.





واكد أحد خبراء الأزياء خلال البرنامج ان البراند تبتكر حلولا للمشاكل التي كان يواجهها ذوي القدرات الخاصة في ايجاد الملابس المناسبة لهم ولحالتهم.





وقالت إحدى المسؤلات عن البراند، إن الفكرة قامت على عمل تصميمات ملابس عادية مواكبة للموضة، وفي نفس الوقت يتم ارتدائها بسهولة، لافتة الي ان مجموعة الشتاء مكونة من 13 طقم مختلف لاصحاب الشلل الدماغي والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية وقصار القامة، فهو كان بمثابة "فاشون شو"، وشرح أصحاب القدرات الخاصة الي اي مدى استطاعت هذه التصميمات المختلفة في الشعور بالارتياح بشكل اكبر يناسبهم.





وأضافت إحدى مصممات الملابس ان هذا اول براند في الوطن العربي ومصر يقوم بعمل تلك الفكرة، وتصميم ملابس تناسب اصحاب القدرات الخاصة، قائلة ان هذا السبب كان عامل محفز لها بشكل كبير لتوفير احتياجات تلك الشريحة من المواطنين.





جدير بالذكر ان الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قدمت التهنئة لأصحاب القدرات الخاصة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر الجاري.





وقالت إنه طبقًا للائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوي القدرات الخاصة الصادرة عام 2018، دعمت الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى ما يقرب من مليون و100 ألف شخص، بتكلفة بلغت خمسة مليارات جنيه سنويًا.





وأضافت أن الوزارة استخرجت ما يقرب من 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة خلال العام الماضي، وقريبًا سيصدر 300 ألف أخرى، مشيرة إلى تأسيس 220 مكتب تأهيل لذوي القدرات الخاصة، فضلًا عن توظيف نحو 4500 شخص من أصحاب الاحتياجات الخاصة.