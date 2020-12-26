ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تتراجع وتعرض إجراء مباحثات مع اليونان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:50 م
شرق المتوسط
شرق المتوسط
Advertisements
قسم الخارجي
تراجعت الخارجية التركية، اليوم السبت، معربة استعدادها للحوار مع السلطات اليونانية، دون أي شروط مسبقة. 

وزعمت الخارجية التركية، أن اليونان تعارض إجراء الحوار مع تركيا. 

وزعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال خطاب له، رغم النزاعات التي يخوضها مع محيطه الإقليمي، إنه ليست عداوة مع أحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال أردوغان "ليس لدينا أي مشاكل، أو أمور ضخمة يصعب التفاهم حولها مع أوروبا أو الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو أي دول في المنطقة"، نافيًا بذلك وفق مزاعمه أنه ليس لديه عداء مع اليونان وقبرص ، وإنه غير متورط في سوريا والعراق وليبيا.

وفي نفي للواقع شدد أردوغان على مزاعمه بأنه مستعد للتحاور والاتفاق، والتعاون مع الجميع، شرط احترام سيادتهم، وحقوقهم، وإمكانياتهم.

ولفت إلى أن أنقرة "ستكسر مثلث الشر الاقتصادي عبر الإصلاحات".

وأضاف الرئيس التركي: "كل تطور تشهده منطقتنا والعالم، يؤكد، ويعزز قوة وأهمية تركيا"، مشيرا إلى أن تركيا "ستتبوأ المكانة التي تستحقها سياسيا، واقتصاديا في النظام العالمي الجديد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب استفزازات أنقرة المتواصلة.. بيان شديد اللهجة من اليونان ضد تركيا

تركيا تتراجع وتعلن استعدادها للحوار مع اليونان.. ورد قوي من أثينا

بالضربة الدبلوماسية اليونان تفصح أخيرا عن خطها الأحمر في وجه أردوغان: لن نسمح للأتراك بالبعث بـ مياهنا الإقليمية.. ومصر درع الحماية بـ المتوسط.. وقبرص: قدمنا مع القاهرة أقوى تحذير لتركيا

أردوغان يدعو إلى تقسيم قبرص.. الرئيس التركي يستفز السلطات اليونانية والقبرصية مجددا وسط قلق دولي

لا يمكنها خداع الاتحاد الأوروبي.. هجوم حاد من اليونان على تركيا

خريف أردوغان.. هل يطيح بايدن بالرئيس التركي خلال السنوات الأربع المقبلة؟.. و12 عقوبة أمريكية تلاحق أنقرة

ترشيحاتنا

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم سيرينو

أخبار الفن| تعليقات مفبركة تضع النجوم في مأزق .. تعرف على قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا

زيادة عدد مستشفيات العزل إلى 363 بالقاهرة والمحافظات

خاص | مصدر مسؤول: العراق سيوجه ضربة كبيرة لـ إيران وتركيا بهذه الخطوة

بالصدفة.. سيدة تلد بعد علمها بخبر حملها بنصف ساعة.. صور

لو تعافيت من كورونا.. 30 ثانية يوميا تساعدك على استعادة حاسة الشم

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

بسبب السيول.. الداخلية تغلق طريق القصير - قفط أمام حركة السيارات

بالصدفة.. سيدة تلد بعد علمها بخبر حملها بنصف ساعة.. صور

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

السيسي يبحث مع رئيس الكونغو رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي خلال 2021

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة الكريسماس.. إيمي طلعت زكريا تبهر متابعيها على إنستجرام

تعرف على قائمة أرخص 7 سيارات بالسوق المصري في 2020

أبرزها تقوية المناعة وإنقاص الوزن.. فوائد غير متوقعة لتناول البصارة