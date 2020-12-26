تركيا تتراجع وتعرض إجراء مباحثات مع اليونان

تراجعت الخارجية التركية، اليوم السبت، معربة استعدادها للحوار مع السلطات اليونانية، دون أي شروط مسبقة.





وزعمت الخارجية التركية، أن اليونان تعارض إجراء الحوار مع تركيا.





وزعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال خطاب له، رغم النزاعات التي يخوضها مع محيطه الإقليمي، إنه ليست عداوة مع أحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





قال أردوغان "ليس لدينا أي مشاكل، أو أمور ضخمة يصعب التفاهم حولها مع أوروبا أو الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو أي دول في المنطقة"، نافيًا بذلك وفق مزاعمه أنه ليس لديه عداء مع اليونان وقبرص ، وإنه غير متورط في سوريا والعراق وليبيا.





وفي نفي للواقع شدد أردوغان على مزاعمه بأنه مستعد للتحاور والاتفاق، والتعاون مع الجميع، شرط احترام سيادتهم، وحقوقهم، وإمكانياتهم.





ولفت إلى أن أنقرة "ستكسر مثلث الشر الاقتصادي عبر الإصلاحات".



