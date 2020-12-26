بـ علم الأرقام.. 2021 عام التغييرات والتمرد

يتوق العالم إلى دخول عام جديد يسوده الهدوء والرخاء وأن يكون أفضل حالًا من عام 2020 الذي شهد انتكاسة اقتصادية وصحية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن أجل ذلك يلقي العالم نظرة على عام 2021 من خلال علم الأعداد لفهم ما سيحدث في العام الجديد.





فقد تنبأت "يلينا كونوفا" وهي عالم بعلم الأعداد، بما سيحدث عام 2021، فتقول: "في علم الأعداد ، نولي الكثير من الاهتمام للأرقام المحيطة لأنها يمكن أن تضيف دورًا مشؤومًا أو مفيدًا إلى حدث ما".





وأضافت: "لقد اعتبرنا جميعًا عام 2020 قاسيًا، حيث ألزمنا الوباء جميعًا بمنازلنا ودمَّر أي خطط مثيرة، فقد كتب الفوضى في علم الأعداد لعام 2020 "، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





كما قالت: "في حالة عام 2020 ، اهتز تأسيس العالم كما نعرفه والذي يمكن تفسيره من خلال الأرقام المرتبطة بهذا العام، فإذا نظرت إلى عام 2020 على أنه مجموع عشرينات ، فستحصل على 40 وهو ما لا يُنظر إليه على أنه رقم موجب، فالعدد 40 يتكون من رقمين: صفر وأربعة".





وأشارت:" في علم الأعداد الروحي، أربعة تعني التوازن والموت، بينما الصفر يعني الراحة المطلقة أو الموت والروحانية"، وأضافت: "الارتباطات السلبية للرقم 40 هي: الفراغ والفوضى والريبة والأسرار والموت، وإذا كان الشخص لا يطمح إلى التنمية الذاتية ، فإن طاقة 40 ستتحول إلى عبء ثقيل ، ولعنة ومحنة".





بينما عام 2021 على بعد أيام قليلة والجميع في أمس الحاجة إلى بعض الأخبار الجيدة، فقد تعتقد "يلينا" أن عام 2021 سيكون عامًا أفضل لنا جميعًا، فيما أوضحت: "2021 يحكمها الرقم خمسة وهو ، من نواح كثيرة ، المقابل المباشر للعدد أربعة.. والرقم خمسة يدور حول التغييرات الديناميكية والحرية والشجاعة والأحداث غير المتوقعة والتمرد".





وأكملت"غالبًا ما يُشار إلى الرقم خمسة على أنه عدد من البشر: خمسة أصابع ، وخمسة أصابع ، وخمس حواس ، وخمسة أجهزة رئيسية في الجسم"، كما أشارت إلى أن الخمسة الكبار هي لفتة اجتماعية للتحية والترحيب.





قالت يلينا: "الرقم خمسة هو رقم عطارد ، الكوكب المسؤول عن الصوت والذكاء ، بالإضافة إلى حماية المسافرين والتجار الصغار".





يعرف علم الأعداد بأنه العلاقة الروحية بين رقم وحدث، ويمكن أن ينطبق على القيمة العددية للسنوات والتواريخ والكلمات والأسماء ، ويرتبط بعلم التنجيم وعلم النفس.