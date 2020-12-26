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حوادث

شباب الصحفيين إلى حسام بهجت: هل وصل بك الانحطاط إلى الهجوم على الموتى؟

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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مصطفى رماح
وجهت جبهة شباب الصحفيين رسالة نارية إلى الناشط الوهمي حسام بهجت قائلة: "هل بلغ انحطاط العملاء والخونة أن لا يراعوا حرمة الموت المقدسة عند المصريين منذ أن علموا العالم أجمع أن الخلاف يتوقف وينتهي عندما ننتقل إلى دار الحق..هل هذا معقول؟ الا توجد ذرة من الأخلاق لدى هؤلاء السفلة.

وأكدت الجبهة أنه لم تمر ساعات على وفاة المستشار الجليل لاشين إبراهيم ثم نجد حسام بهجت يتطاول على أحد شيوخ القضاء بدون وازع من أخلاق أو ضمير أو دين.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: كيف نترك هذا السافل وأمثاله دون اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد من يتطاولون على رموز الدولة ومؤسساتها.. بل إن الأمر يتعدى ذلك وهو النيل من شخص غادر عالمنا ولا يمكنه الدفاع عن نفسه أمام غدر العملاء والخونة.

وأضاف طوالة: حسام بهجت من يملأ السوشيال ميديا كذبًا وزوار وبهتانا حول تعرضه للتضيق والاضطهاد.. نقول له ولأمثاله إن تواجده على تراب هذا الوطن طليقا هو عار لا يحميه إلى أن يلقى في السجن جزاء لجرائمه في حق مصر والمصريين.
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