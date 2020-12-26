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أخبار العالم

النيابة العامة الإماراتية تزف بشرى بشأن متعاطي المخدرات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:57 م
النيابة العامة الإماراتية
النيابة العامة الإماراتية
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محمود نوفل
كشفت النيابة العامة الإماراتية عن حالة واحدة لا يمكن فيها رفع دعوة قضائية ضد متعاطي المواد المخدرة  أو المؤثرات العقلية وهي فقط تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه للعلاج.

وعبر حسابها علي موقع التدوينات القصيرة فقد ذكرت النيابة العامة قائلة:  وفقًا للمادة 43 من القانون اتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.

وقالت النيابة العامة الإماراتية : وفي الأحوال التي يكون فيها الإيداع من غير النيابة العامة، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه أو عدم التزامه بخطة العلاج أو عدم تسليمه ما يحرزه من مواد مخدرة لاتخاذ اللازم بشأن إقامة الدعوى الجزائية .. ولا يستفيد من حكم البند "1" من هذه المادة، من قررت الوحدة عدم التزامه بخطة العلاج المقررة  ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية على سنتين ولا يسري حكم هذه المادة على من كان محرزًا لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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