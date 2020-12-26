حصلت على ذهبية 100 كيلو.. رمضان درويش: كافحت للوصول لما أنا عليه الآن

قال الكابتن رمضان درويش ، الحاصل على ذهبية وزن 100 كيلو ، إنه في ظل وجود جائحة كورونا ، كان استعدادهم للبطولة صعبا للغاية ، خاصةً أن هناك العديد من الدول التي أُغلقت تمامًا ، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد نسق مع دولة " أوزبكستان " ، لإستضافته هو وباقي اللاعبين قبل بطولة أفريقيا ، لمدة شهر .
وأشار " رمضان درويش " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " mbc
masr2 " ، إلى
أنه كانت الاستضافة هناك رائعة ، بالإضافة إلى الانتظام في التمارين قبل البطولة ،
مشيرًا إلى ان مصر هي الدولة الوحيدة الافريقية التي قامت بعمل معسكر قوي قبل
البطولة ، رغم وجود جائحة كورونا .
وقال الحاصل على ذهبية وزن 100 كيلو ، واجهت العديد من الصعوبات في الوصول لبطولة أفريقا ، منها صعوبة السفر ، وحجز الطيران ،
وحجز الفندق ، مؤكدًا أن الاتحاد قام بحل كل هذه المشاكل ، حتى استطاعوا المشاركة
في البطولة ، وتحقيق أكبر إنجاز لمصر ، وأول مرة يحدث في بطولة أفريقيا بصفة عامة ،
وهو حصول مصر على جميع الميداليات بإكتساح في البطولة .
وأكد " درويش " ، أن هذا النجاح نتيجة مجهود اللاعبية رغم الظروف الصعبة ، مشيرًا إلى أن البطولة أيضًا كانت صعبة
للغاية ، وأن هذا طبيعي للعبة الجودو ، بالإضافة إلى أن المنافسة تكون عالية
وكبيرة بين اللاعبين ، معقبًا : " بس إحنا اللي كافحنا عشان نوصل للي إحنا
فيه ده".
وأوضح ، أن بطولة أفريقيا لم تكن هدفه
الرئيسي ، مشيرًا إلى مشاركته في العديد من البطولات الدولية والعالمية ، وأنه كان
مُصنفًا رقم 4 على مستوى العالم ، ولكن تعرض لإصابة ، عطلته عن المشاركة في
التمرين لمدة عام وشهرين ، لذلك بعد فوزه ببطولة أفريقيا أصبح مُصنفًا رقم 11 على
العالم وليس رقم 4 .