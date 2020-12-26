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توك شو

حصلت على ذهبية 100 كيلو.. رمضان درويش: كافحت للوصول لما أنا عليه الآن

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:17 م
رمضان درويش ، الحاصل
رمضان درويش ، الحاصل على ذهبية وزن 100 كيلو
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ندى رأفت

قال  الكابتن رمضان درويش ، الحاصل على ذهبية وزن 100 كيلو ، إنه في ظل وجود جائحة كورونا ، كان استعدادهم للبطولة صعبا للغاية ، خاصةً أن هناك العديد من الدول التي أُغلقت تمامًا ، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد نسق مع دولة " أوزبكستان " ، لإستضافته هو وباقي اللاعبين قبل بطولة  أفريقيا ، لمدة شهر .


وأشار " رمضان درويش " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " mbc masr2 " ، إلى أنه كانت الاستضافة هناك رائعة ، بالإضافة إلى الانتظام في التمارين قبل البطولة ، مشيرًا إلى ان مصر هي الدولة الوحيدة الافريقية التي قامت بعمل معسكر قوي قبل البطولة ، رغم وجود جائحة كورونا  .


وقال الحاصل على ذهبية وزن 100 كيلو ، واجهت العديد من الصعوبات في الوصول لبطولة أفريقا ، منها صعوبة السفر ، وحجز الطيران ، وحجز الفندق ، مؤكدًا أن الاتحاد قام بحل كل هذه المشاكل ، حتى استطاعوا المشاركة في البطولة ، وتحقيق أكبر إنجاز لمصر ، وأول مرة يحدث في بطولة أفريقيا بصفة عامة ، وهو حصول مصر على جميع الميداليات بإكتساح في البطولة .


وأكد " درويش " ، أن هذا النجاح نتيجة مجهود اللاعبية رغم الظروف الصعبة ، مشيرًا إلى أن البطولة أيضًا كانت صعبة للغاية ، وأن هذا طبيعي للعبة الجودو ، بالإضافة إلى أن المنافسة تكون عالية وكبيرة بين اللاعبين ، معقبًا : " بس إحنا اللي كافحنا عشان نوصل للي إحنا فيه ده".


وأوضح ، أن بطولة أفريقيا لم تكن هدفه الرئيسي ، مشيرًا إلى مشاركته في العديد من البطولات الدولية والعالمية ، وأنه كان مُصنفًا رقم 4 على مستوى العالم ، ولكن تعرض لإصابة ، عطلته عن المشاركة في التمرين لمدة عام وشهرين ، لذلك بعد فوزه ببطولة أفريقيا أصبح مُصنفًا رقم 11 على العالم وليس رقم 4 .

 

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