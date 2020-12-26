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رياضة

نجم المصري السابق يشيد بإدارة سيراميكا كليوباترا ويتوقع صفقة الأهلى والزمالك

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:14 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
أكد محمود عبد الحكيم نجم المصري السابق، أن مستوى سيراميكا كليوباترا، أذهل الجميع فى الدورى الممتاز مشيرا الي انه سيحقق مركز متقدم في الظهور الأول له بالمسابقة . 

وأكمل عبد الحكيم خلال تصريحاته لبرنامج "بى أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت : محمد ابراهيم افضل لاعب بعد توقف كورونا ظهر بشكل قوي ومتميز ويستحق العودة لمنتخب مصر

وأضاف: أحيي إدارة سيراميكا كليوباترا على التمسك بهيثم شعبان في منصب المدير الفني لأنه يمتلك فكر عالي واتوقع انه سيحقق مركز متقدم .

وأوضح نجم المصري السابق : فريق سيراميكا كليوباترا إذا لم يدعم بالعناصر الجديدة فإنه كان سيظهر بأداء قوي أيضا لأننى تابعتهم خلال مباريات دورى القسم الثاني.

وأشار : شادي حسين مهاجم قوي وسريع وسيكون هدف الاهلي والزمالك الفترة المقبلة وسيحدث " خناق " للحصول على خدماته.
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