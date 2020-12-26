نجم المصري السابق يشيد بإدارة سيراميكا كليوباترا ويتوقع صفقة الأهلى والزمالك

أكد محمود عبد الحكيم نجم المصري السابق، أن مستوى سيراميكا كليوباترا، أذهل الجميع فى الدورى الممتاز مشيرا الي انه سيحقق مركز متقدم في الظهور الأول له بالمسابقة .





وأكمل عبد الحكيم خلال تصريحاته لبرنامج "بى أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت : محمد ابراهيم افضل لاعب بعد توقف كورونا ظهر بشكل قوي ومتميز ويستحق العودة لمنتخب مصر





وأضاف: أحيي إدارة سيراميكا كليوباترا على التمسك بهيثم شعبان في منصب المدير الفني لأنه يمتلك فكر عالي واتوقع انه سيحقق مركز متقدم .





وأوضح نجم المصري السابق : فريق سيراميكا كليوباترا إذا لم يدعم بالعناصر الجديدة فإنه كان سيظهر بأداء قوي أيضا لأننى تابعتهم خلال مباريات دورى القسم الثاني.



