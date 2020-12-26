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دكتور جامعي: مش هنستشهد من أجل التعليم.. ومحدش عنده استعداد يضحي بولاده

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:23 م
التعليم عن بعد
التعليم عن بعد
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد خليل أستاذ جامعي والخبير في مهارات التعليم عن بعد، إن أعداد مصابي كورونا في تزايد مستمر، ومصر دخلت رسميا الموجه الثانية من الفيروس، معقبا: "مفيش حد عنده استعداد يضحي بولاده، وفي الاخر احنا عايزين شهادة تعليمية، مش هنستشهد من اجل التعليم"، وان الشهادة التعليمية هي إضافة للخبرات الحياتية والإنسانية.

وتسأل الدكتور خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، عن البديل التعليمي التقليدي في ظل تلك الجائحة، واحسن اختيار هو التعليم الالكتروني او التعليم عن بعد، وكلا منهم له تأثيره واهميته، ولكن التعليم الهجين الذي تم تطبيقه في مصر لم يحقق نجاحه بنسبة 100% وذلك لاختلاف البيئة المتواجد فيها الطالب الي جانب الإمكانيات المتوفرة لديه، فهناك فارق كبير بين طلاب المدارس الدولية والخاصة وطلاب المدارس الحكومية في القرى والأقاليم الريفية، مؤكدا على ضرورة تدخل الجمعيات الاهلية ودور العبادة في تلك الفترة.

وعلق مازحا خلال حواره عبر "زووم" قائلا: "انا بدعي ربنا ان الانترنت يفضل ثابت وانا بكلمك"، وهي مشكلة نواجهها في مصر، ولذلك يجب ان يكون هناك تنسيق مستمر بين شركات الإنترنت والمحمول ووزارة التعليم العالي والتعليم، مشددا ان هذه المنظومة لم تنجح الا بتضافر تلك الجهود من مختلف المؤسسات الي جانب دور الطالب والمدرس.

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