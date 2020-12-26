اخبار التوك شو: متحدث التعليم العالي يرد على شائعات تعطيل الدراسة بالجامعات..عاصفة بيلا تضرب بريطانيا

عاصفة بيلا تضرب بريطانيا وتسبب كوارث ..شاهد
قرار مزور.. متحدث التعليم العالي يرد على شائعات تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل مستشفياتها إلى عزل
التهاب كبدي أو رئوي.. استشاري يكشف تأثير السلالة الجديدة من كورونا على الأطفال
بطلوا بوس الوضع خطير.. بسمة وهبة تحذر من التقارب بسبب كورونا
اللب الأبيض والبروكلي والبقدونس.. خضراوات تساعد على رفع المناعة لمواجهة كورونا
كيف تنجو من الموجة الثانية لفيروس كورونا؟.. استشاري تغذية تجيب
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو رصد لقطات فيضانات تضرب بريطانيا.
وتسببت عاصفة "بيلا" في هطول أمطار غزيرة في بريطانيا، مما أدى إلى غرق المنازل عشية عيد الميلاد، وأعلن مكتب الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستكون غير مستقرة بشكل متزايد حتى 27 ديسمبر مع هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة.
قرار مزور.. متحدث التعليم العالي يرد على شائعات تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل مستشفياتها إلى عزل
قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المكتب الإعلامي تفاجئ بوجود قرار مزور يفيد بتحويل كل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة بالجامعات.
وأكمل: هذا الحديث والتقرير خالي تماما من الصحة ولم يصدر أي قرار من قبل الوزارة فيما يخص هذا الأمر، معقبا: وزارة التعليم العالي أبدت إنزعاجها فيما يخص هذا القرار.
التهاب كبدي أو رئوي.. استشاري يكشف تأثير السلالة الجديدة من كورونا على الأطفال
قال يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات، إن فيروس كورونا يبدأ في التحور والاختلاف عبر الانتقال من شخص إلى آخر، موضحًا "الفيروس تحدث له عدة تطورات داخل الجسم، وعليه يحدث انتشار لنسخة جديدة منه".
وأضاف "مكي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن النسخة الجديدة من الفيروس المنتشرة في بريطانيا ينتشر بكثرة بين الأطفال أكثر من السلالة الأولى، مشيرا إلى أن هناك بعض الفيروسات التي تتمحور لتصبح فيروسات سرطانية.
بطلوا بوس الوضع خطير.. بسمة وهبة تحذر من التقارب بسبب كورونا
حرصت الإعلامية بسمة وهبة، على التوعية من خطر السلام بالقبلات والاحضان ، لخطورة ذلك في نقل عدوى فيروس كورونا وغيرها من البكتريا والفيروسات الخطيرة .
ونشرت وهبة ، صورة من خلال حسابها الشخصي انستجرام ،كتبت من خلالها معلقة :"الستات اللي مازالت بكل ثقه تدخل تبوس وتحضن ارجوكي احنا ف وضع مرعب انتبهي ع نفسك وحافظي ع بيتك واسرتك وراعي الله في من حولك"
اللب الأبيض والبروكلي والبقدونس.. خضراوات تساعد على رفع المناعة لمواجهة كورونا
نصحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، كل أصحاب الأمراض المزمنة يجب ألا يفارق طبيبه، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة بشكل جيد فاق كل التوقعات، وكان هناك حرص شديد من الدولة على كبار السن وتوفير التأمين الصحي اللازم لهم لإدارة الازمة.
وقدمت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، عددا من النصائح لبعض العادات والأغذية التي تقي من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنه يجب العودة إلى عاداتنا الغذائية القديمة في الحرص على تناول الخضراوات المختلفة، وشددت على أكل البقدونس لأهميته لأنه يحتوي على مضادات أكسدة وأملاح معدنية ومجموعة من الفيتامينات، غير أنه يمنع الانتفاخات، فإن لديه العديد من الاهتمامات.
كيف تنجو من الموجة الثانية لفيروس كورونا؟.. استشاري تغذية تجيب
قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة، إن كثرة الحفلات والمهرجانات وعودة الأنشطة اليومية خلال الأشهر الماضية، مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية كان السبب في الانتشار الواسع لفيروس كورونا من جديد.
وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة TeN، أن الفيروس يحارب من أجل التعايش والبقاء، لذا بدأ يغير من شكله ويتمحور ومن هنا تظهر سلالات جديدة في العديد من الدول، مشيرة إلى أن تلك السلالات تتميز بالانتشار بشكل أكبر ولكن حتى الآن لم يثبت أنها أكثر قوة وخطورة.
زيادة عدد مستشفيات العزل إلى 363 بالقاهرة والمحافظات
كورونا بالحجم العائلي.. طبيب يحذر من التهاون مع أعراض البرد وإهمال الإجراءات الاحترازية
الأرصاد تحذر: طقس السبت شديد البرودة على هذه المناطق
لنشر الوعي.. التعليم العالي تبدأ في إرسال رسائل نصية إلى الطلاب والمواطنين
زيادة عدد مستشفيات العزل إلى 363 بالقاهرة والمحافظات
كورونا بالحجم العائلي.. طبيب يحذر من التهاون مع أعراض البرد وإهمال الإجراءات الاحترازية
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، إن فيروس كورونا خاصة في فصل الشتاء أعراضه تتماثل بنسبة كبيرة جدا مع أعراض الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا والبرد، ولذلك من الممكن أن يصاب أحد بـ كورونا دون ظهور أي أعراض متعارف عليها، منوها أن ظهور الأعراض يختلف من شخص لآخر بسبب مجموعة عوامل ومن أهمها ارتداء الكمامة فهي تقلل من خطورة دخول الفيروس بشكل مباشر على الجهاز التنفسي، مؤكدا أن ارتداء الكمامة يجعلك في حالة الإصابة بالفيروس من الحالات الخفيفة والبسيطة.
الأرصاد تحذر: طقس السبت شديد البرودة على هذه المناطق
كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
لنشر الوعي.. التعليم العالي تبدأ في إرسال رسائل نصية إلى الطلاب والمواطنين
كشف حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن وزارة التعليم العالي بدأت في إرسال رسائل نصية إلى الطلاب والمواطنين من أجل نشر الوعي وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وفيما يخص مستشفيات العزل، أوضح "عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مستشفى أو أكثر للعزل داخل كل محافظة، معقبا: محافظة القاهرة تضم القصر العيني الفرنساوي والعبور التخصصي والميداني وعين شمس، ومستشفى بدر ومستشفي السيد أحمد.