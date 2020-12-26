اخبار التوك شو: متحدث التعليم العالي يرد على شائعات تعطيل الدراسة بالجامعات..عاصفة بيلا تضرب بريطانيا

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو رصد لقطات فيضانات تضرب بريطانيا.

وتسببت عاصفة "بيلا" في هطول أمطار غزيرة في بريطانيا، مما أدى إلى غرق المنازل عشية عيد الميلاد، وأعلن مكتب الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستكون غير مستقرة بشكل متزايد حتى 27 ديسمبر مع هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة.

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المكتب الإعلامي تفاجئ بوجود قرار مزور يفيد بتحويل كل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة بالجامعات.



