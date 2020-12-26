فرنسا تستقبل الدفعة الأولى من لقاحات كورونا.. شاهد

عرضت فضائية "يورو نيوز"، تفاصيل استقبال فرنسا وصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا.





واستقبلت فرنسا أولى شحنات لقاح "فايزر بيونتيك" أمس الجمعة، بعدما أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة للفيروس لدى شخص عائد من بريطانيا.





وأعلنت عدة بلدان عن حالات إصابة بالسلالة الجديدة أيضًا، فيما قال رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوج إنه تم رصد السلالة الجديدة في 8 دول أوروبية.





وأدى الوباء منذ انتشاره بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص ولا يزال مستشريًا في كثير من أنحاء العالم، لكن إطلاق حملات التلقيح مؤخرا عزز الآمال في أن يكون عام 2021 أقل سوءا.





وسُجّلت رسميًا أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات السلطات الصحية المحلية الجمعة.





ومنطقة أوروبا التي تضمّ 52 دولةً (وتصل إلى الشرق وتشمل أذربيجان وروسيا) هي الأكثر تضررًا في العالم من حيث عدد الإصابات، ومن حيث البلدان تعد روسيا تليها فرنسا وبريطانيا البلدان الأكثر تضررا بسبب الوباء من حيث عدد الإصابات.