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رياضة

بالأرقام.. أحمد سامى يسجل رقما جديدا فى الدورى المصرى

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:20 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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منتصر الرفاعى
حقق فريق سموحة رقمًا مميزًا بعد أن تجنب الهزيمة على مدار 13 مباراة متتالية ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحول سموحة تأخره  أمام وادي دجلة بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 ورفع رصيده إلى 5 نقاط فى جدول البطولة .

ولم يخسر سموحة منذ يوم 5 سبتمبر الماضي ببطولة الدوري بعد تعادله مع الإنتاج الحربي بنتيجة 3-3 في الدوري بالموسم المنقضي مع مدربه السابق حماده صدقي ثم تولى المهمة أحمد سامي المدير الفني الحالي الذي قاد الفريق لتجنب الهزيمة على مدار 13 مباراة متتالية.

وبدأ سامي مشواره بتعادل مثير مع الزمالك بنتيجة 3-3 يوم 10 سبتمبر الماضي ثم فاز على الجونة بنتيجة 2-1 وتغلب على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0 وتعادل مع وادي دجلة دون أهداف ثم فاز على حرس الحدود بنتيجة 2-0.

وتعادل سموحة مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما ثم فاز على الاتحاد بنتيجة 2-1 ثم تعادل دون أهداف مع المقاصة وفاز على نادي مصر في ختام الدوري بالموسم الماضي.

وافتتح سموحة الدوري بالموسم الحالي وتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل منهما ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بنفس النتيجة وفاز على وادي دجلة بنتيجة 2-1.

وبات أحمد سامى هو المدرب الأكثر طلبًا فى بورصة المدربين خلال الفترة الأخيرة بسبب نتائجه الطيبة والأرقام التى حققها مع فريق "الموج الأزرق" منذ الموسم الماضى.
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