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حوادث

عميل لا يراعي حرمه الموتى .. السوشيال ميديا تهاجم حسام بهجت بسبب المستشار لاشين ابراهيم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:25 م
حسام بهجت
حسام بهجت
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مصطفى رماح
هاجم رواد السوشيال ميديا حسام بهجت واصفينه بالاخوانى العميل بسبب هجومه على المستشار لاشين ابراهيم والذى توفى متأثر باصابته بفيروس كورونا.

قال احد رواد السوشيال ميديا : "هل بلغ إنحطاط الخونة والعملاء ألا يراعوا حرمة الموت المقدسة عند المصريين منذ أن علموا العالم أجمع أن الخلاف يتوقف وينتهي عندما ننتقل إلى دار الحق.. هل هذا معقول؟ ألا توجد ذرة من الأخلاق لدى هؤلاء السفلة؟! لم تكاد تمر ساعات على وفاة المستشار الجليل لاشين ابراهيم .. ثم نجد العميل حسام بهجت يتطاول على أحد شيوخ القضاة بدون وازع من أخلاق أو ضمير أو دين !!".

واضاف : "كيف نترك هذا السافل وأمثاله دون إتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد من يتطاولون على رموز الدولة ومؤسساتها.. بل إن الأمر يتعدى ذلك وهو النيل من شخص غادر عالمنا ولا يمكنه الدفاع عن نفسه أمام غدر العملاء والخونة الإرهابيين".

وقال اخر : "حسام بهجت من يملأ السوشيال ميديا كذبا وزورا وبهتانا حول تعرضه للتضييق والاضطهاد.. نقول له وأمثاله إن تواجده على تراب هذا الوطن عار لا يمحيه إلا أن يلقى في السجن جزاء لجرائمه في حق مصر والمصريين".


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