النائبة سلوى أبو الوفا تعلن ترشحها فى لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان

أعلنت النائبة سلوى أبو الوفا خلال بيان لها، عن خوضها انتخابات اللجان النوعية لبرلمان 2021 على لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس؛ نظرا لامتلاكها العديد من الجمعيات الاهلية وعملها فى الشارع مع المواطنين وبالتالي هي ملمة بكل احتياجاتهم، مما يساعد في خدمة المواطن في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن القانون الجديد يساعد الجمعيات الأهلية علي العمل العام وانتشاره.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة ان تشهد الدورة البرلمانية المقبلة تكوين مجموعة من الشباب وائتلافات حزبية، لإقرار مجموعة من القوانين التي تخدم المواطن؛، متابعة : " أحنا يهمنا مصلحة المواطن المصري في مكان ايا كان ونتحرك بخطى سريعة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انجاز الملفات الهامة".





يذكر أن النائبة سلوى ابو الوفا كانت نائبة ببرلمان 2015، وكانت عضو بلجنة الادارة المحلية، الا انها ستنضم الى لجنة التضامن الاجتماعى فى الفصل التشريعي الجديد.