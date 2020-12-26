في حملات مكبرة .. ضبط 70 حالة إشغال وتحرير 39 محضرا لمجابهة كورونا بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة بحي شرق، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والبيئية، وإزالة الإشغالات. بحضور محارب هيلع رئيس الحي، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للإجراءات الاحترازية.





وأكد السكرتير المساعد أن الغرض من تلك الحملات هو ضبط الشارع ومنع المخالفات وكذا التأكد من تفعيل وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من جائحة كورونا. موضحا أنه تم التشديد علي جميع المطاعم والمقاهي والمحال المتنوعة بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والتطهير والتعقيم للحفاظ علي سلامتهم وصحة المواطنين.

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وقام السكرتير المساعد بالمرور علي عدد من المطاعم والمحال المتنوعة، حيث وجه بالتنبيه علي المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد. وكذا زيادة عدد صناديق القمامة، كما كلف نهضة مصر برفع جميع المخلفات الناتجة عن الحملة أولا بأول.





وأكد السكرتير المساعد على تكثيف الحملات ووضع معايير ملزمة للجميع، وكلف بنزول الأجهزة التنفيذية مرة أخرى بشكل مفاجئ علي جميع المحال التي تم وضع ملاحظات عليها للتأكد من مدي التزامها.





من جانبه؛ أوضح رئيس حي شرق أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد (70) حالة إشغال متنوعة وإزالة عدد (6) تعريشات وتند مخالفة في السوق التجاري في سموحة. وتحرير عدد (39) محاضر متنوعة بين تموين وأمن صناعي ورصد بيئي ومخلفات متنوعة، وتم أخذ عينات من (2) منشأة تجارية لتحليلها بالمعامل المتخصصة.





كما تم تحرير قضية لأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة سموحة من خلال الطب البيطري والتحفظ على 17كجم لحوم "ذبح خارج السلخانة" لحين صدور قرار النيابة.





كما تم إغلاق أحد الكافيهات بمنطقة سموحة بشارع الفردوس لإحتواءها على "شيش" بالمخالفة للإجراءات الإحترازية وإدارتها بدون ترخيص.