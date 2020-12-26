ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في حملات مكبرة .. ضبط 70 حالة إشغال وتحرير 39 محضرا لمجابهة كورونا بالإسكندرية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:56 م
حملة اشغالات
حملة اشغالات
Advertisements
أحمد بسيوني

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة بحي شرق، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والبيئية، وإزالة الإشغالات. بحضور  محارب هيلع رئيس الحي، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للإجراءات الاحترازية.


وأكد السكرتير المساعد أن الغرض من تلك الحملات هو ضبط الشارع ومنع المخالفات وكذا التأكد من تفعيل وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من جائحة كورونا. موضحا أنه تم التشديد علي جميع المطاعم والمقاهي والمحال المتنوعة بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والتطهير والتعقيم للحفاظ علي سلامتهم وصحة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

بعد رفض طلب الرد.. الجنايات تصدر قرارا بشأن المتهم بحرق سيدة الإسكندرية


وقام السكرتير المساعد بالمرور علي عدد من المطاعم والمحال المتنوعة، حيث وجه بالتنبيه علي المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد. وكذا زيادة عدد صناديق القمامة، كما كلف نهضة مصر برفع جميع المخلفات الناتجة عن الحملة أولا بأول.


وأكد السكرتير المساعد على تكثيف الحملات ووضع معايير ملزمة للجميع، وكلف بنزول الأجهزة التنفيذية مرة أخرى بشكل مفاجئ علي جميع المحال التي تم وضع ملاحظات عليها للتأكد من مدي التزامها.


من جانبه؛ أوضح رئيس حي شرق أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد (70) حالة إشغال متنوعة وإزالة عدد (6) تعريشات وتند مخالفة في السوق التجاري في سموحة. وتحرير عدد (39) محاضر متنوعة بين تموين وأمن صناعي ورصد بيئي ومخلفات متنوعة، وتم أخذ عينات من (2) منشأة تجارية لتحليلها بالمعامل المتخصصة.


كما تم تحرير قضية لأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة سموحة من خلال الطب البيطري والتحفظ على 17كجم لحوم "ذبح خارج السلخانة" لحين صدور قرار النيابة.


كما تم إغلاق أحد الكافيهات بمنطقة سموحة بشارع الفردوس لإحتواءها على "شيش" بالمخالفة للإجراءات الإحترازية وإدارتها بدون ترخيص.

في حملات مكبرة .. ضبط 70 حالة إشغال وتحرير 39 محضرا لمجابهة كورونا بالإسكندرية
في حملات مكبرة .. ضبط 70 حالة إشغال وتحرير 39 محضرا لمجابهة كورونا بالإسكندرية
في حملات مكبرة .. ضبط 70 حالة إشغال وتحرير 39 محضرا لمجابهة كورونا بالإسكندرية
في حملات مكبرة .. ضبط 70 حالة إشغال وتحرير 39 محضرا لمجابهة كورونا بالإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط وإعدام 146 كجم لحوم منتهية الصلاحية وتحرير 23 محضر إشغال

حملات مكثفة بجميع أحياء الأسكندرية لإزالة الاشغالات

ضبط 45 حالة إشغالات مخالفة خلال حملة بحي شرق الإسكندرية

لمخالفة الإجراءات الاحترازية ... غلق 8 مطاعم ومقاهي ومحلات بالإسكندرية

تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. حي شرق ينفذ 4 قرارات غلق لسناتر تعليمية

ضمن خطة تطوير العشوائيات.. الإسكندرية تواصل أعمال رصف منطقة الحضرة الجديدة

ترشيحاتنا

بجمبسوت لافت.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة الكريسماس

رسائل من الفضائيين.. اكتشاف غامض يثير الجدل بين العلماء

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

خاص | مصدر مسؤول: العراق سيوجه ضربة كبيرة لـ إيران وتركيا بهذه الخطوة

حقيقة إصابة بسنت شوقى خطيبة محمد فراج بفيروس كورونا

أبرزهم أمير كرارة.. تعرف على قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

بالصدفة.. سيدة تلد بعد علمها بخبر حملها بنصف ساعة.. صور

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

بسبب السيول.. الداخلية تغلق طريق القصير - قفط أمام حركة السيارات

السيسي يبحث مع رئيس الكونغو رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي خلال 2021

وزير التعليم العالي يحسم قرار انتظام الدراسة وامتحانات منتصف العام

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة الكريسماس.. إيمي طلعت زكريا تبهر متابعيها على إنستجرام

تعرف على قائمة أرخص 7 سيارات بالسوق المصري في 2020

أبرزها تقوية المناعة وإنقاص الوزن.. فوائد غير متوقعة لتناول البصارة