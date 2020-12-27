سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020



وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في أعيرة الذهب نحو 818 جنيها.





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وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 935 جنيه مقابل 934 جنيهاأمس بفارق جنيه واحد.





ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 701 جنيه مقابل 700 جنيه أمس بزيادة بلغت جنيه واحد.







وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة وقيمة نحو 545 جنيه مقابل 544 جنيها أمس.



