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مرأة

بـ قبعة الكريسماس.. إيمي طلعت زكريا تبهر متابعيها على إنستجرام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:17 م
إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا
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نهى هجرس
حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا، على مشاركة متابعيها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة بسيطة.

وظهرت بها إيمي طلعت زكريا، ببلوفر أنيق وبسيط باللون الأسود ليبرز عن جمالها واناقتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية وناعمة، ووضعت قبعة من التريكو ملونة بألوان مبهجة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمتل بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون البني مع احمر للشفاه باللون الأحمر الماط لأكمال ظهورها.

ووضعت سلسلة حول الرقبة باللون الذهبي تتناسب مع إطلالتها.
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