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محافظات

محافظ القليوبية ورجال القضاء فى عزاء لاشين إبراهيم ..فيديو وصور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:02 م
عزاء لاشين ابراهيم
عزاء لاشين ابراهيم
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إبراهيم الهوارى
اقامت أسرة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات سرادق عزاء أمام منزل العائلة بقرية ميت عاصم، التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وشارك فى تقيدم واجب العزاء اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الاسبق والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل وعدد كبير من رجال القضاء والقيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية وقدم الحاضرين واجب العزاء لأسرة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات داعين الله أن يسكنه فسيح جناته.

وكان أهالي محافظة القليوبية وقرية ميت عاصم في مركز بنها اليوم قد شيعوا جنازة المستشار لاشين إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إثر وفاته امس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وشارك في تشييع الجنازة عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء الهستيري من أفراد عائلته.
وخرجت الجنازة من المسجد الذي بناه المستشار لاشين إبراهيم في منزله بالقرية وافترش الأهالي الشوارع المحيطة به لصلاة الجنازة عليه ودخل نجله في نوبة من البكاء الحار الذي أبكى جميع من حوله فيما دخلت سيدات الأسرة في نوبة من البكاء الهستيري والانهيار حزنا على موته المفاجئ.

وانطلقت الجنازة حتى وصلت إلى مقابر الأسرة التي تقبلت العزاء بالإشارة دون السلام باليد ضمن اتخاذ إجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد.

يذكر أن الراحل تخرج من كلية الحقوق في عام 1980، والتحق بالسلك القضائي فعمل بالنيابة العامة وتدرج بها  حتى وصل إلى منصب محامي عام بنيابة الأموال العامة لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.

وسافر للإعارة إلى دولة الكويت عام 2010 واستمر بها نحو 6 سنوات قبل أن يتولى منصب نائب رئيس محكمة النقض ثم منصب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تعديلات الدستور ليشرف على انتخابات رئيس الجمهورية عام 2018 ثم استفتاء تعديل الدستور عام 2019 وجاءت بعدها انتخابات مجلس الشيوخ وتمت انتخابات مجلس النواب 2020 في ظل رئاسته للهيئة.
محافظ القليوبية ورجال القضاء فى عزاء لاشين إبراهيم ..فيديو وصور
محافظ القليوبية ورجال القضاء فى عزاء لاشين إبراهيم ..فيديو وصور
محافظ القليوبية ورجال القضاء فى عزاء لاشين إبراهيم ..فيديو وصور
محافظ القليوبية ورجال القضاء فى عزاء لاشين إبراهيم ..فيديو وصور
محافظ القليوبية ورجال القضاء فى عزاء لاشين إبراهيم ..فيديو وصور
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