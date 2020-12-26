أخبار التكنولوجيا.. 6 نصائح تحسن أداء بطارية آيفون.. وأغرب 6 هواتف ذكية في 2020

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
تعد أجهزة آيباد iPad، أفضل مجموعة حاسبات لوحية في الوقت الحالي، فهو عبارة عن أداة فائقة أنيقة وبأسعار معقولة يتيح لمستخدميه إمكانية الوصول إلى التطبيقات والتنقل فيها على شاشة 9.7 بوصة.
كان 2020 عامًا مليئًا بالعديد من الأحداث والتي تم من خلالها الإعلان عن الكثير من الهواتف الذكية، والتي استمرت في الظهور منذ بداية العام إلى نهايته، ولكن ليس جميعها متشابهة، حيث خرجت بعض الشركات الكبرى لتصنيع الهواتف الذكية عن إصداراتها المألوفة، لتقدم إلى جميع المستخدمين حول العالم إصدارات غريبة ومطورة أغرب من المعتاد.
حصلت شركة أوبو Oppo، على براءة اختراع لهاتف منزلق بشاشة قابلة للتمديد والسحب، في شهر أغسطس الماضي، واليوم كشفت بعض التسريبات المصورة عن إصدار خاص من هاتف Oppo X، والذي صممه مصمم الأزياء الأمريكي والمخرج توم فورد Tom Ford.
تعمل هواتف آيفون بكفاءة وأداء عالٍ عند شرائها، ولكن مع مرور الوقت واستهلاك الهاتف بشكل يومي يؤثر ذلك على عمر بطارية الجهاز الذكي؛ وذلك لعوامل لا يعلمها كثيرون.
انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، أجهزة تتيح لك الحصول على بعض تطبيقات الهاتف المحمول بشكل مصغر في ساعة ذكية يمكنك ارتداؤها على معصمك، ومؤخرا جلبت ساعة Apple Watch من آبل العديد من التطبيقات المفيدة لك ولصحتك أيضًا.
أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الرائدة فى صناعة الهواتف الذكية في شهر أكتوبر الماضي، أثنان من أفضل هواتفها وهما Infinix Note 8 و Note 8i، واللذان يأتيان ضمن سلسلة Note الشهيرة بمواصفات رائدة وسعر معقول.
يعد تطبيق واتساب WhatsApp، أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، مما يجعله منصة رائعة لتبادل الأمنيات في المناسبات والأعياد، ومع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد أو الكريسماس، يستخدم الملايين تطبيق التراسل لإسال تهنئات ملصقات عيد ميلاد سعيد إلى أحبائهم.
كان عام 2020 بمثابة رحلة مثيرة في عالم التطبيقات، حيث قامت الحكومة الهندية بحظر مئات التطبيقات ومعظمها من الصين باعتبارها دولة المنشأ، كرد فعل على غارات صينية على الأراضي الهندية.