أخبار التكنولوجيا.. 6 نصائح تحسن أداء بطارية آيفون.. وأغرب 6 هواتف ذكية في 2020

انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، أجهزة تتيح لك الحصول على بعض تطبيقات الهاتف المحمول بشكل مصغر في ساعة ذكية يمكنك ارتداؤها على معصمك، ومؤخرا جلبت ساعة Apple Watch من آبل العديد من التطبيقات المفيدة لك ولصحتك أيضًا.



