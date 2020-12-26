إصابة أيمن أشرف فى مران الأهلي





تعرض أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية في الرأس أثناء مشاركته في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أسامة مصطفى، قبل أن يعود لاستكمال المران وفقرات التدريب.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.





وفى سياق اخر يخضع رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية اليوم السبت من أجل الاطمئنان على حالتهم وتحديد موقفهم بشأن التواجد من عدمه فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري.





جدير بالذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على فريقي المقاصة والمحلة، تحت قيادة فنية من خارج الخطوط لكفين جونسون المدرب المساعد لبيتسو موسيماني بعد تعرض الأخير للإصابة بفيروس كورونا وعزله طبيًا بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة ليتصدر جدول المسابقة بست نقاط وبفارق الأهداف عن فريق كليوباترا.





وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن بيتسو موسيماني يخضع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد عودته لقيادة تدريبات الفريق والتواجد في المباريات الرسمية.





وأكد مدير الكرة أن آخر مسحة أجراها موسيماني، جاءت نتيجتها إيجابية، ويخضع للعلاج وفقًا للبرنامج الطبي الخاص بوزارة الصحة.



