تعافي وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن من الإصابة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي تعافي الثلاثي، وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من الإصابة التي منعتهم من المشاركة في المباريات مع الفريق خلال الفترة الماضية.





وأوضح مدير الكرة أن «الثلاثي» بات سليما وجاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءًا من اليوم، بعدما تخلصوا من إصابتهم، وانتهاء برنامجهم التأهيلي، وشارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





وغاب وليد سليمان ومروان محسن عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية؛ بسبب آلام الركبة، بينما غاب الشحات بعد إجرائه عملية في أصبع القدم.