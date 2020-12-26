ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعافي وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن من الإصابة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:58 م
وليد سليمان
وليد سليمان
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي تعافي الثلاثي، وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم،  من الإصابة التي منعتهم من المشاركة في المباريات مع الفريق خلال الفترة الماضية. 

وأوضح مدير الكرة أن «الثلاثي» بات سليما وجاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءًا من اليوم، بعدما تخلصوا من إصابتهم، وانتهاء برنامجهم التأهيلي، وشارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. 

وغاب وليد سليمان ومروان محسن عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية؛ بسبب آلام الركبة، بينما غاب الشحات بعد إجرائه عملية في أصبع القدم. 
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يبدأ معسكره لنهائي دوري الأبطال.. الأحد

مفاجآت فى تشكيل الأهلى أمام أبو قير فى كأس مصر

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة عن حالة لطفي وهاني وأجايي

مسحة طبية لـ لاعبي الأهلي بعد العودة من برج العرب الليلة

وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى أبو قير للأسمدة

2- صفر.. الـ VAR يحتسب ركلة جزاء للأهلي.. ووليد سليمان يسجل

ترشيحاتنا

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

بيان جديد من مصر للطيران بشأن المسافرين من القاهرة إلى تركيا

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

أخبار التعليم: طارق شوقي يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات .. 3 مقترحات لاختبارات أول ترم اليوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم سيرينو

أهم الأخبار.. حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.. رسالة تامر حبيب لـ يسرا.. بشرى سارة للعاملين بجامعة القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

بـ قبعة الكريسماس.. إيمي طلعت زكريا تبهر متابعيها على إنستجرام

تعرف على قائمة أرخص 7 سيارات بالسوق المصري في 2020