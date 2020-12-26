محافظ جنوب سيناء: افتتاح 6 محطات تعمل بالغاز الطبيعى 2021

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن المحافظة تساهم فى تقديم كافة التيسيرات لإنشاء محطات تعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف فودة خلال حواره مع "اكسترا نيوز" خلال افتتاح اول محطة تعمل بالغاز الطبيعى بشرم الشيخ، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يساهم فى تحسين دخل السائقين بـ 50%، إضافة إلى الحفاظ على البيئة نظيفة.
وأكد محافظ جنوب سيناء،أن الرئيس السيسى وجه بأن تكون شرم الشيخ مدينة خضراء، وسيتم تنفيذ 6 محطات تعمل بالغاز الطبيعي خلال 2021.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم افتتاح اول محطة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لأول مرة فى شرم الشيخ.