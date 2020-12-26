اتجوزتني ليه؟.. السيدات عن الرجل دائم الانتقاد: «أفضل حل التجاهل».. فيديو

عرضت قناة "صدى البلد"، تقريرًا لبرنامج "ست الستات" عن: "لو جوزك دائم الانتقادات لبعض تصرفاتك بتتصرفى إزاى وايه بيكون رد فعلك؟".





قالت إحدى السيدات: "فى مثل هذه الحالة أفضل حل هو التجاهل لانتقاداته لو الست تمتلك شخصية ضعيفة ، لكن الأصح أنه بعد الذهاب للبيت يبدأ النقاش فى ذلك وضرورة لفت نظره أن هذا لا يجوز وان لا يصح أن يحدث العكس معه أو يقوم أحد بإحراجه أمام الناس".





قالت الأخرى: إذا استمر الزوج فى النقد هذا سيجعل المرأة تقوم بنقده هى الأخرى وستستمر العلاقة فى المشاكل وستجف العلاقة بينهم.





وقالت إحدى الفتيات: إنه لابد من اتخاذ موقف جاد منه حتى يعرف أن ما بدر منه كان خاطئاً ويعدل عن هذا التصرف .





وتباينت آراء النساء فى الشارع ما بين ربنا يسامحه، وأنه لابد من التفاهم والنقاش بينهم والآخرون أعربوا عن استيائهم من نقده وأن الرجال مليئة بالعيوب لكن لا يجوز نقدهم أمام الناس.