حسين صدر أول طبيب يتعرض لآثار جانبية خطيرة بعد تعاطيه لقاح موديرنا

واجه طبيب من مدينة بوسطن الأمريكية يعاني من حساسية تجاه المحار من آثار جانبية خطيرة بعد تلقيه لقاح موديرنا المضاد ل فيروس كورونا .





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أصيب الدكتور حسين صدر زاده ، الذي يعمل كطبيب أورام للمسنين في مركز بوسطن الطبي، بدوار وزيادة يب معدل ضربات القلب بعد أن أخذ جرعة لقاح كورونا عشية عيد الميلاد.





وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يعد أول رد فعل عنيف من نوعه تم توثيقه حتى الآن تجاه لقاح موديرنا ، الذي تم الموافقة عليها الأسبوع الماضي وبدأ طرحه يوم الاثنين الماضي.





كما تحقق الوكالات الفيدرالية في ست حالات على الأقل عانى فيها الأشخاص من الحساسية المفرطة بعد تلقي لقاح Pfizer / BioNTech البديل.





ويصف صدر زاده أيضًا كيف شعر لسانه بالتخدير بينما انخفض ضغط دمه عندما أصيب بالتعرق الشديد.





و قال الدكتور صدر زاده لصحيفة نيويورك تايمز: "لقد كان رد الفعل هو نفسه الذي أشعر به عندما أتناول المحار، لا أريد أن يمر أي شخص بذلك."





واستخدم صدر زاده بسرعة دواء EpiPen الذي أحضره معه في حالة تعرضه لمثل رد الفعل هذا.





وأفادت الصحيفة بأن الطبيب نقل إلى غرفة الطوارئ وخرج بعد أربع ساعات من فحصه.