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فن

خالد تاج الدين لـ عمرو دياب: وأنا معاك مبخفش من السنين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:24 م
عمرو دياب وخالد تاج
عمرو دياب وخالد تاج الدين
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محمد بدران
طرح الهضبة عمرو دياب أغنية "وأنا معاك" وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" الذي طرحه خلال الساعات القليلة الماضية.

الأغنية من كلمات: خالد تاج الدين - وألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي.

ونشر الشاعر الغنائي خالد تاج الدين مجموعة من الصور علي انستجرام بصحبة عمرو دياب وعلق قائلًا " #وانا_معاك مبخفش من السنين ☺️😍🙏".

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس. 

وكان الهضبة طرح صباح اليوم ثاني أغنيات ألبومه وعنوانها "بتهزر" كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير. 

وسبق أن طرح الهضبة أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات ألبومه الجديد وهي من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل، ويتواجد الهضبة حاليا ضمن أكثر الكلمات تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب ألبومه الجديد.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».

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