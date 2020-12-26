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أخبار العالم

للحد من تداعيات تفشي كورونا .. زعيم كوريا الشمالية يعدم تجار العملة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:22 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
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رحيم يسري
في محاولة للحد من تداعيات تفشي وباء كورونا، يقوم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بإعدام تجار العملة، متخذا سلسلة من الإجراءات لفرض سيطرة الدولة على الطبقة الرأسمالية في بلاده.

تقول صحيفة "تايمز" البريطانية، إن كيم جونج أون يجري تعديلات محفوفة بالمخاطر في الاقتصاد، تمثل ذلك في إعدام التجار، وانعكاس ذلك على الأسواق للحد من الآثار الناجمة عن عزل بلاده جراء وباء كورونأ.

وبحسب الصحيفة الريطانية، دفع الوباء كوريا الشمالية إلى عزل نفسها عن جارتها وشريكها التجاري الرئيسي "الصين"، ما أدى إلى نقص في الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية.

ويهدف الزعيم الكوري لمنع التضخم غير المسبوق في بلاده، لذلك عمل على رفع قيمة العملة المحلية وأمر باعتقال تجار العملة الذين يتاجرون في الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري الاشمالي.

ويؤكد تقرير سابق صادر عن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إعدام تاجر واحد على الأقل من متداولي العملات خلال الشهخر الماضي.

ويحاول كيم جونج أون صاحب الـ36 عاما إعادة فرض سيطرته على الطبقة الرأسمالية الناشئة في بلاده، واحتواء آثار الأزمة الاقتصادية، نتيجة الإغلاق الكامل للبلاد أمام التجارة مع معظم الدول على رأسها الصين التي تمثل 90% من وارداتها.

وسلط التقرير الضوء على تدخل الحزب الحاكم في كوريا الشمالية أكثر من مرة للتحكم في الأسواق وأسعار صرف العملة، في حين يحتفظ كثير من الناس بأموالهم بالعملة الأجنبية. 
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