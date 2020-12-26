ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انقضاء الدعوى الجنائية ضد ابراهيم نافع فى اتهامه بـ التهرب الضريبى للوفاة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:39 م
الكاتب الراحل إبراهيم
الكاتب الراحل إبراهيم نافع
Advertisements
رامى المهدي
قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي  اليوم  السبت انقضاء الدعوي الجنائية لـ ابراهيم نافع بالوفاة بتهمة التهرب الضريبي 

صدر القرار برئاسة المستشار مينا عبد الملاك وعضوية المستشارين احمد اللواج و امير الوكيل الرؤساءء بالمحكمة وامانة سر محمد صبحي.

وجاء بالدعوى أنه خلال الفترة من 1 / 1 /  2000  حتي  30 / 9 / 2002 بدائرة بولاق ابو العلا محافظة القاهرة بصفته المسئول عن احدي الجهات الملزمة باحكام الخصم تحت حسب الضريبة " مؤسسة الاهرام الصحفية " لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لاشخاص القطاع الخاص والخاضعين لاحكام الضريبة علي الدخل والتي تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالاوراق مبلغ 8,403,639 جنيها " ثمانية ملايين واربعمائة وثلاثة الاف وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

إصابة أيمن أشرف فى مران الأهلي

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

رابطة الدوري الإنجليزي تحرم فاردي من ملاحقة صلاح على لقب الهداف .. تفاصيل

الأزهر: الغارات الصهيونية على غزة إرهاب غاشم

صن داونز لـ صدى البلد: لم يتم الاتفاق على ضم سيرينو للأهلي حتى الآن

الأهلي: شفاء موسيماني من فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد طبيب الإنسانية .. أبرز 20 تصريحا لـ هاني الناظر في 2020

علاجات منزلية لبرودة القدم في الشتاء .. لا يمكن تخطر ببالك

طريقة تحضير عجينة القطايف اللبنانية