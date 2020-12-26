انقضاء الدعوى الجنائية ضد ابراهيم نافع فى اتهامه بـ التهرب الضريبى للوفاة

قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي اليوم السبت انقضاء الدعوي الجنائية لـ ابراهيم نافع بالوفاة بتهمة التهرب الضريبي
صدر القرار برئاسة المستشار مينا عبد الملاك وعضوية المستشارين احمد اللواج و امير الوكيل الرؤساءء بالمحكمة وامانة سر محمد صبحي.
وجاء بالدعوى أنه خلال الفترة من 1 / 1 / 2000 حتي 30 / 9 / 2002 بدائرة بولاق ابو العلا محافظة القاهرة بصفته المسئول عن احدي الجهات الملزمة باحكام الخصم تحت حسب الضريبة " مؤسسة الاهرام الصحفية " لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لاشخاص القطاع الخاص والخاضعين لاحكام الضريبة علي الدخل والتي تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالاوراق مبلغ 8,403,639 جنيها " ثمانية ملايين واربعمائة وثلاثة الاف وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.