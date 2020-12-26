انقضاء الدعوى الجنائية ضد ابراهيم نافع فى اتهامه بـ التهرب الضريبى للوفاة

قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي اليوم السبت انقضاء الدعوي الجنائية لـ ابراهيم نافع بالوفاة بتهمة التهرب الضريبي





صدر القرار برئاسة المستشار مينا عبد الملاك وعضوية المستشارين احمد اللواج و امير الوكيل الرؤساءء بالمحكمة وامانة سر محمد صبحي.



